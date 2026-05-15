Com destaque para mulheres, 7ª Região Militar entrega boinas a recrutas recém-incorporados

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O Quartel-General do Comando da 7ª Região Militar, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, foi palco da tradicional entrega das boinas aos recrutas incorporados no primeiro semestre de 2026. Na presença da general recifense Cláudia Lima Gusmão Cacho, a primeira oficial mulher do Exército Brasileiro a atingir o generalato, a cerimônia realizada nesta sexta-feira (15) ficou marcada neste ano pela incorporação inédita da primeira turma de mulheres voluntárias.

A solenidade contou com a presença da vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, e do comandante do Comando Militar do Nordeste, Carlos Machado.

Vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, ao lado da General Cláudia. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

À reportagem, a general Cláudia Cacho destacou o momento da tropa feminina nas Forças Armadas. Durante a formação por meio da 7ª Região Militar, as mulheres participaram das mesmas atividades destinadas aos soldados recrutas do sexo masculino, sob o comando do tenente-coronel Augusto.

"Orgulhosa de estar aqui e ver essas mulheres jovens incorporando, neste ano de 2026, no Exército Brasileiro. O Exército, como instituição e força terrestre, acolheu a entrada das mulheres como foi comigo há três anos. A perfeita integração nestes 30 anos ou um pouco mais do trabalho da mulher dentro da Força. O trabalho engrandeceu, hoje as mulheres estão em todas as áreas, seja operacional, assistencial, técnica, levando muita competência, dedicação e responsabilidade no trabalho que realiza", comentou.

Durante a cerimônia, cerca de 230 recrutas, entre homens e mulheres, foram condecorados com a boina, que é o símbolo máximo do soldado do Exército. Segundo o comandante do Comando Militar do Nordeste, Carlos Machado, o momento pode ser considerado histórico para as Forças Armadas brasileiras.

"É um momento diferente, histórico. É a primeira turma de soldados do seguimento feminino que está sendo formada, na verdade, em todo o Brasil. Naquilo que nos cabe a respeito, aqui em Recife. As meninas se desempenharam durante este período, lograram êxito nos desafios que lhes foram lançados e, hoje, com suas famílias, podem usufruir deste momento especial, que é a entrega da boina", salientou.

"É um processo muito natural que o Exército vivencia (chegada de mulheres) há algum tempo, e neste momento com a chegada das primeiras soldados para toda instituição", prosseguiu o comandante.

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