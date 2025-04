A- A+

Semana Santa Com diálogos ao vivo, Paixão de Cristo de Limoeiro é símbolo de tradição cultural Desta quarta-feira (16) até o sábado (19), o espetáculo movimentará a cidade do Agreste Setentrional com apresentações sobre a trajetória de Jesus Cristo

Conhecida por ser a única de Pernambuco que é interpretada ao vivo, a Paixão de Cristo de Limoeiro, no Agreste, é uma das mais tradicionais do estado. Para a edição de 2025, o espetáculo contará com quatro dias de exibição, durante os dias 16 e 19 de abril, às 20h, no Centro Cultural Ministro Marcos Vinícios Vilaça, com entrada franca. Os ingressos serão disponibilizados durante a manhã e a noite.

Normalmente apresentada apenas em cima de um palco italiano, no espaço fechado de um teatro, o que a diferencia ainda mais das demais paixões de Cristo, este ano, a cena da ressurreição de Jesus Cristo será realizada na Praça da Bandeira, ao ar livre, próximo ao local do evento.

Outro diferencial, além dos diálogos apresentados na hora, é que a abertura é feita com três Pernas de Pau. O diretor da apresentação, George Pessanha, afirma que "A Paixão de Cristo de Limoeiro é um espetáculo repleto de canto e expressão corporal com um texto muito bem elaborado e dinâmico".

Ele também destaca a importância do evento para o município. "É algo que aquece o comércio e o turismo local, além da economia da região. Também contamos com o apoio do nosso público, o que é muito importante", complementa.

Por meio de comandos dos atores, os espectadores poderão interagir e fazer parte da peça, o que proporcionará um momento marcante para os envolvidos. São esperadas mais de 500 pessoas por noite.

A inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) também é um ponto lembrado pelos realizadores do evento, que conta com a acessibilidade através de intérpretes para Libras e a disponibilização de audiodescrição para pessoas com deficiência visual, além de espaços reservados para cadeirantes.

A Paixão de Cristo de Limoeiro tem o apoio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco, através do Concurso “Pernambuco de todas as Paixões”.

Pré-estreia

No último sábado (12), a Paixão de Cristo de Limoeiro fez uma apresentação voltada para convidados, imprensa e familiares. George conta que “a experiência foi a melhor possível” e que “as mudanças surpreenderam e emocionaram o público que assistiu a peça e foram muito bem recebidas”.

Serviço

“Paixão de Cristo de Limoeiro”

Quando: 16, 17, 18 e 19 de abril

Que horas: 20h

Onde: Centro Cultural Ministro Marcos Vinícios Vilaça (Praça da Bandeira - Centro, Limoeiro - PE) e Praça da Bandeira

Quanto: Gratuito

