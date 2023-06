A- A+

SÃO JOÃO Confira onde forrozear no Recife com a programação do São João da Capital neste fim de semana Além dos tradicionais shows, também estão marcadas atrações infantis

Recife vem se preparando para o dia de São João desde 11 de junho, momento da abertura das festas. A programação tão aguardada deste fim de semana (24 e 25) está mais que especial.

Com direito a muito forró e atrações infantis diversas, os shows acontecerão nos polos Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central, e Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital.

Sábado de muito forró, quadrilhas e muito mais

Tradicionalmente comemorado no dia 24 de junho, o São João do Recife contará com 21 atrações para os mais diversos públicos neste sábado. Sempre respeitando o forró pé de serra, o Novo Arraial da Rio Branco começa os festejos logo cedo, às 12h, com apresentação do Trio Aconchego Nordestino.

Ao longo do dia, o mini-palco montado no local receberá diversos nomes da música nordestina, como César Amaral, às 21h, e Larrisa Lisboa no Forró, às 22h20. Além disso, o polo contará com apresentação da Quadrilha Raízes do Pinho, a partir das 19h.

Dando continuidade às festas, o Sítio Trindade, polo mais tradicional do São João recifense, receberá apresentações a partir das 6h, em uma programação infantil, no Pavilhão de Quadrilhas. A Quadrilha Mirim Matutinho abre os trabalhos, sendo seguida pelos grupos Mini Rock, às 17h, e Mari Bigio e Banda, às 18h20.

Além de proporcionar a alegria da criançada, os adultos também devem sair satisfeitos dos festejos no polo. Na Sala de Reboco, às 17h, o Trio Sanfona do Povo irá se apresentar. Haverá ainda shows de Daniel Bento, às 20h20 e As Severinas, a partir das 23h.

Encerrando os festejos juninos do dia de São João, o Palco Principal do Sítio Trindade começará a partir das 17h, com a banda Cavalo Marinho Boi Pintado. Logo em seguida, nomes como Bia Marinho, às 18h20, e Beto Hortis, às 23h40, também comandarão os festejos.

Domingo de São João no Recife

Se a programação do sábado já é especial, o domingo (25) promete ser ainda melhor. O Novo Arraial da Rio Branco iniciará os trabalhos às 10h, com apresentação do Trio Apipucos. Logo em seguida, às 12h, será a vez do Trio Forró Cheiroso embalar a festa.

Os festejos no polo reservam ainda nomes como Geraldo Maia, às 18h20 e Flor de Muçambe, às 19h40.

Já no Sítio Trindade, a programação infantil começará, desta vez, às 16h, com a Quadrilha Infantil Sapeca. A partir das 17h acontecerá a apresentação de Carol Levy e, encerrando, às 18h20,o grupo Tintim por Tintim. Todos os shows ocorrerão no Pavilhão das Quadrilhas.

Na Sala de Reboco, a abertura ficará por conta do Trio Pé de Serra Xodó. Dando continuidade, às 18h50, Artuzinho dos 8 baixos subirá aos palcos, enquanto o encerramento será feito por Savinho do Acordeon, a partir das 23h.

Finalizando os shows do fim de semana de São João, o Palco Principal do Sítio Trindade receberá Maciel Melo, às 21h, e Geraldinho Lins - principal atração da programação -, às 22h40.

Confira a programação completa deste fim de semana do São João do Recife:

Sábado (24/06)

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Aconchego Nordestino

14h às 16h - Trio Forró para lá de Bom

16h às 18h - Trio Mandrakatu

18h - Grupo Perna de Palco

19h - Quadrilha Raízes do Pinho

19h30 - Trio Raízes do Pinho

21h - César Amaral

22h20 - Larissa Lisboa no Forró

Sítio Trindade

Pavilhão de Quadrilhas - Programação Infantil

6h - Quadrilha Mirim Matutinho Dançante

17h - Mini Rock

18h20 - Mari Bigio e Banda

Sala de Reboco

17h - Trio Sanfona do Povo

18h50 - Trio Virgulino

20h20 - Daniel Bento

21h40 - Aracílio Araújo

23h - As Severinas

Palco Principal

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h20 - Bia Marinho

20h40 - Fim de Feira

22h - Cristina Amaral

23h40 - Beto Hortis

Domingo (25/06)

Novo Arraial da Rio Branco

10h às 12h - Trio Apipucos

14h às 16h - Trio Forró Cheiroso

16h - Grupo de Dança Trapiá

16h30 - Quadrilha Traque

17h - Manoelzinho do Acordeon

18h20 - Geraldo Maia - Samba de São João

19h40 - Flor do Muçambê

Sítio Trindade

Pavilhão de Quadrilhas - Programação Infantil

16h - Quadrilha Infantil Sapeca

17h - Carol Levy

18h20 - Tintim por Tintim

Sala de Reboco

17h - Trio Pé de Serra Xodó Maior

18h50 - Artuzinho dos 8 Baixos

20h20 - Maria Lafayete

21h40 - Forró do Matulão

23h - Savinho do Acordeon

Palco Principal

17h - Coco do Juremá

18h20 - Nádia Maia

19h40 - Banda de Pau e Corda

21h - Maciel Melo

22h40 - Geraldinho Lins

