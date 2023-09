A- A+

TURISMO Com dispensa de visto, busca por viagens ao Japão chega a quadruplicar Medida passa a valer a partir do dia 30 de setembro. Japoneses também não precisarão mais do documento para desembarcar no Brasil

Com a dispensa de visto para turistas brasileiros que querem visitar o Japão a partir do dia 30 de setembro, as buscas por destinos japoneses estão em franco crescimento. Em agosto, o Itamaraty anunciou que o documento deixaria de ser cobrado para os brasileiros entrarem no país e para os japoneses em visita ao Brasil.

Ao comparar o mês de agosto de 2023 com agosto de 2022, a procura por cidades japonesas quadruplicou na CVC. No primeiro semestre deste ano em comparação ao do ano passado, a demanda mais que dobrou na empresa, com um crescimento de 121%.

Na avaliação da CVC, esse boom de procura está diretamente relacionada a dispensa do visto para brasileiros anunciado no mês passado.

A Decolar, por sua vez, registrou um aumento de 132% na busca por passagens aéreas para o Japão em agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. As capitais brasileiras com maior demanda para o país asiático foram São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.

No metabuscador KAYAK, a procura por destinos japoneses aumentou 129% em agosto. Já comparando o período entre 1º de janeiro e 10 de agosto de 2023 com o mesmo intervalo do ano anterior, houve crescimento de 135%.

Operadoras de turismo menores, no entanto, dizem que o fim da cobrança de visto aos brasileiros que pretendem ir ao Japão não trouxe mudanças significativas.



A Century Travel que atende, sobretudo, turistas com destino ao Japão, China, Sudeste Asiático, Emirados Árabes e outros lugares como Europa e Américas, não percebeu ainda grande impacto nas vendas.

Na avaliação de Celso Matinaga, sócio da Century Travel, isso se deve ao fato dos consumidores da operadora costumarem se programar com antecedência:

— Sentimos um leve aumento na procura de viagens particulares, nada tão expressivo. Não tenho números que mostram o reflexo da isenção do visto, mas com certeza a viagem ficará menos burocrática e mais fácil para a tomada de decisão .

Jeff Santos, da Ásia Total Operadora Turística, afirma que houve um aumento nas vendas, mas também nada fora do esperado.

Santos não espera que a dispensa do visto leve a saltos relevantes na procura por viagens ao Japão na sua empresa:

— Nossa linha de produtos atinge um perfil de clientes que não tem qualquer sensibilidade ao fator visto. Trabalho com Japão há quase 30 anos e estou otimista com essa liberação, mas não creio que influencie diretamente no meu negócio. Os clientes que adquirem nossos programas não tem qualquer problema para tirar o visto japonês.

