SÃO JOÃO Com diversas atrações, São João do Recife continua nesta quarta-feira (28); confira programação Festejos acontecem em três polos

O São João do Recife está próximo do fim, mas ainda reserva uma programação mais que especial para o público. Dando continuidade aos festejos, as atrações desta quarta-feira (28) são B, de shows recheados de forró a mais um concurso de quadrilhas.

As atrações se apresentam em três polos: o Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central; diversos pontos do Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da Capital; e, pela primeira vez nos festejos deste ano, no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, região central.

Novo Arraial da Rio Branco

A festa na Rio Branco começa cedo. Logo às 12h, o Trio Ideologia se apresenta, seguido pelo Trio Forró Nova Era, às 17h. A partir das 19h, será a vez se Lucinha Guerra se apresentar, além de Gilmar Leite, às 20h20. Para encerrar os festejos do dia no polo, que vem valorizando o forró pé de serra dia após dia na capital, Mevinha Queiroga comanda a festa, a partir das 21h40.

Sítio Trindade

O polo mais tradicional do São João do Recife receberá atrações variadas em diversos pontos nesta quarta. No Pavilhão das Quadrilhas, a partir das 20h, será dada a largada no 19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, e contará com a apresentação de quatro grupos nesta noite e mais quatro na quinta (29). A equipe vencedora embolsa o prêmio de R$ 7 mil.

Para quem quiser curtir um forrozinho, a Sala de Reboco receberá, a partir das 18h, diversos shows. Dentre eles, estarão presentes nomes como Ivan Ferraz, Charles Theone e, fechando a programação no local, Derico Alves, às 23h20.

Por último, mas não menos importante, o Palco Principal receberá alguns dos grandes nomes da música nordestina para animar a festa, que começa a partir das 18h. Nomes como o veterano Josildo Sá e Lucy Alves, segunda colocada da edição de 2013 do programa The Voice, da TV Globo, que trará a cultura nordestina através de sua música para o público.

Pátio de São Pedro

Pela primeira vez na programação do São João do Recife deste ano, o Pátio de São Pedro, ponto histórico da capital, receberá diversas atrações nesta noite. A partir das 17h, a banda Xaxado do Egídio se apresenta, seguida por Eduardo Moreno, às 18h20, Adiel Luna, às 19h40 e Tribo Cordel, às 21h. Os festejos juninos no local se estendem até a sexta-feira (30).

Confira a programação completa do São João do Recife nesta quarta-feira (28):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Ideologia

17h às 19h - Trio Forró Nova Era

19h - Lucinha Guerra

20h20 - Gilmar Leite21h40 - Mevinha Queiroga

Sítio Trindade

Pavilhão de Quadrilhas

19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

20h - Brincant’s Show

20h35 - Junina Fusão

21h10 - Junina Balancê

21h45 - Matutinho Dançante

Sala de Reboco

18h - Trio Ideologia

19h20 - Ivan Ferraz

20h40 - Thiago Kehrle

22h - Charles Theone

23h20 - Derico Alves

Palco Principal

18h - Ciranda do Egídio

19h - Fabiana Pimentinha

20h10 - Josildo Sá

21h30 - Mestre Ambrósio

23h - Lucy Alves

Pátio de São Pedro

17h - Xaxado do Egídio

18h20 - Eduardo Moreno

19h40 - Adiel Luna

21h - Tribo Cordel



