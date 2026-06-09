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INSTITUTO PIPA Com doações do Imposto de Renda, Instituto PIPA expande ações para a primeira infância em Pernambuco Organização cresce no Agreste e na Região Metropolitana do Estado

O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA) vem consolidando sua atuação no desenvolvimento integral de crianças em Pernambuco.



Com uma estratégia voltada para a captação de recursos por meio da destinação do Imposto de Renda, a instituição registrou um crescimento de 52,5% em suas arrecadações em 2026, somando R$ 295,7 mil que serão convertidos diretamente no fortalecimento de suas frentes de trabalho no Estado.

O impacto da atuação da ONG é medido pela expansão territorial e pelo engajamento das comunidades locais. Em Belo Jardim, no Agreste, onde o PIPA lidera as mobilizações, os recursos retidos no município para o fundo da infância cresceram mais de 250% desde a chegada da organização, chegando a R$ 342.581,77 neste ano.

Já em Ipojuca, na Região Metropolitana, o município saltou de R$ 40,2 mil arrecadados em 2025 para R$ 51 mil em 2026. Desse valor, R$ 21,1 mil serão aplicados diretamente nos projetos de primeira infância desenvolvidos pela entidade.

Para além dos municípios onde mantém unidades permanentes, o instituto também ampliou seu alcance através do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente (CECA-PE), captando R$ 49,4 mil para auxiliar frentes integradas em outras regiões vulneráveis do Estado.

Representantes do PIPA. Foto: Camila Evelyn

O cenário estadual e o potencial de arrecadação

No balanço geral do Estado, os contribuintes pernambucanos destinaram cerca de R$ 8,4 milhões para fundos da infância e adolescência em 2026, o que representa 62,9% de todas as destinações sociais feitas em Pernambuco.



Apesar do avanço, o potencial total ainda é desperdiçado. Segundo dados da Receita Federal, o Estado teria condições de reter mais de R$ 400 milhões para fundos sociais caso mais pessoas utilizassem o sistema de renúncia fiscal, que é onde o cidadão pode destinar até 3% do imposto devido sem pagar nenhum adicional.



Para o diretor do PIPA, Rogério Morais, o principal obstáculo para atingir esta meta ainda é a falta de conhecimento público sobre o tema.

“Muita gente ainda não sabe que pode destinar parte do Imposto de Renda sem pagar nada a mais por isso. Quando essa informação chega de forma clara, o recurso vira cuidado, proteção, convivência, educação e oportunidade para crianças e famílias [...} Quando a sociedade entende esse caminho, o imposto devido pode se transformar em investimento direto na vida das crianças”, concluiu.

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