Futebol Com dois de Rodrygo, Real Madrid vence Sevilla no Campeonato Espanhol Vitória garante ao clube 77 pontos e aumenta as chances de alcançar o vice-campeonato

Com dois gols do atacante brasileiro Rodrygo, o Real Madrid venceu o Sevilla fora de casa por 2 a 1 neste sábado (27), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Em duelo sem nada em disputa para ambas as equipes, o Sevilla, que na quarta-feira fará a final da Liga Europa com a Roma, abriu o placar com Rafa Mir logo aos três minutos, mas Rodrygo virou para o Real com um gol em cada tempo (29' e 69').

"Acho que ele [Rodrygo] pode jogar como centroavante. Ele tem características diferentes, mas se você dribla pelo meio da área, é mais fácil marcar um gol do que por fora", elogiou o técnico madridista, Carlo Ancelotti.

Com este resultado, o time merengue chega aos 77 pontos e pode garantir o vice-campeonato se o Atlético de Madrid (3º com 74 pontos) não vencer a Real Sociedad (4ª) no domingo.

O principal atrativo do restante da rodada será a luta contra o rebaixamento, com sete equipes separadas por apenas cinco pontos na parte de baixo da tabela e três confrontos diretos: Cádiz-Celta, Almería-Valladolid e Valencia-Espanyol.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Sevilla - Real Madrid 1 - 2

- Domingo:

(14h00) Barcelona - Mallorca

Getafe - Osasuna

Cádiz - Celta Vigo

Almería - Valladolid

Athletic Bilbao - Elche

Valencia - Espanyol

Girona - Betis

Atlético de Madrid - Real Sociedad

Rayo Vallecano - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 36 27 4 5 66 18 48

2. Real Madrid 77 37 24 5 8 74 35 39

3. Atlético de Madrid 73 36 22 7 7 66 30 36

4. Real Sociedad 68 36 20 8 8 48 32 16

5. Villarreal 63 36 19 6 11 56 36 20

6. Betis 56 36 16 8 12 43 39 4

7. Osasuna 50 36 14 8 14 34 39 -5

8. Athletic Bilbao 50 36 14 8 14 46 41 5

9. Girona 49 36 13 10 13 56 51 5

10. Sevilla 49 37 13 10 14 46 52 -6

11. Mallorca 47 36 13 8 15 34 40 -6

12. Rayo Vallecano 46 36 12 10 14 43 49 -6

13. Valencia 40 36 11 7 18 39 42 -3

14. Celta Vigo 40 36 10 10 16 41 51 -10

15. Almería 39 36 11 6 19 46 62 -16

16. Getafe 38 36 9 11 16 32 44 -12

17. Cádiz 38 36 9 11 16 28 52 -24

18. Valladolid 38 36 11 5 20 33 63 -30

19. Espanyol 35 36 8 11 17 47 64 -17

20. Elche 21 36 4 9 23 28 66 -38

