A- A+

OLINDA 489 ANOS Com dois dias de festa, Olinda faz aniversário com "cara de Carnaval" e título de Cidade Educadora Na Catedral da Sé, haverá missa às 9h da terça-feira

Olinda celebra nesta terça-feira (12), seus 489 anos com dois dias de festa, já a partir da véspera, esta segunda-feira (11). Para marcar a data, a cidade montou uma programação com "cara de Carnaval", corte de bolo e o recebimento do título de Cidade Educadora.

Os dois dias terão shows na Praça do Carmo [confira a programação no final do texto]. Na Catedral da Sé, haverá missa às 9h da terça-feira. Um bolo de 600 quilos também será preparado para os parabéns.

Durante as celebrações do aniversário, Olinda vai receber o selo internacional de Cidade Educadora, instrumento que reconhece ações com foco no desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida da população.

A entrega será às 15h30 de terça, no auditório da Prefeitura de Olinda. O título é concedido pela Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice), cuja sede fioca em Barcelona, na Espanha.

Confira a programação de shows na Praça do Carmo:

Segunda-feira (11)

17h - Val Paraíso

18h - Ricão

19h - Bloco da Saudade

20h - Orquestra Beberibe

21h - Banda Interativa

22h - Alan Carlos

Terça-feira (12)

17h - Henrique Dias

18h - Bateria Auê

19h - Zuza Miranda

20h - Eu Quero Mais

21h - D'Breck

22h - Dudu do Acordeon

Cortejos

Segunda-feira, 16h - Bloco do Munguzá, saída dos Quatro Cantos, sentido Praça do Carmo

Terça-feira, 19h - Cortejo John Travolta - saída no Largo do Amparo, sentido Praça do Carmo

Veja também

PRESÍDIO FEDERAL PF divulga possíveis disfarces usados por fugitivos do presídio de Mossoró