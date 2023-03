A- A+

Saúde Com doses disponíveis, PCR agenda para imunizar pessoas contra a mpox Ministério da Saúde contemplou a capital pernambucana com 65 doses da vacina



A partir desta terça-feira (21), a Prefeitura do Recife passou a disponibilizar a vacinação com a varíola causada pelo vírus mpox para os moradores do município. A capital pernambucana foi contemplada com 65 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Neste primeiro momento, vão receber o imunizante as pessoas que vivem com HIV/aids e os profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus.

Como o público-alvo é pequeno, a PCR, através da Secretaria de Saúde, optou por contactar os moradores que atendem aos critérios elegíveis para realizar o agendamento.

"Só temos 65 pessoas aptas a tomar a vacina, que correspondem aos requisitos. Para não criar uma correria ou busca sem resultado, estamos entrando em contato com as pessoas desde quinta-feira, comunicando da possibilidade da vacina. Agora, elas serão imunizadas de acordo com o agendamento", detalhou Airles Ribeiro Fragoso, coordenador de política pública das IST, HIV/Aids e hepatites virais da PCR.

Ainda segundo Airles, pelo público sofrer com imunidade baixa, "a vacina vai fazer uma prevenção em relação a esses usários quando eles tiverem contato com a Monkey Pox, além de evitar lidem com casos graves ou contraiam a doença".

A vacina utilizada será a MVA-BN Jynneos Mpox, cujo uso foi aprovado de forma emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para bloquear a transmissão da doença. A imunização será realizada em duas doses, com 28 dias de intervalo entre elas. A vacinação acontece nas Policlínicas Lessa de Andrade, na Madalena, e na Gouveia de Barros, na Boa Vista.

Conforme definição do Ministério da Saúde, nesta primeira fase serão contemplados com a vacinação pré-exposição ao vírus: homens, pessoas transexuais e travestis a partir de 18 anos que vivem com HIV/aids e têm status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses; profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3) e que tenham entre 18 e 49 anos.

A capital pernambucana confirmou, entre 11 de julho de 2022 e 13 de março de 2023, 212 casos de mpox. Não houve registro de óbito. A doença, anteriormente chamada de monkeypox, é transmitida, principalmente, por meio de contato com sangue, suor, secreções respiratórias, feridas de pele ou mucosas de pessoas infectadas, além do toque em objetos e superfícies contaminadas.

