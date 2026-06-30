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PADROEIRA DO RECIFE Com dupla celebração, 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo começa segunda-feira (6) Nesta edição, celebram-se os 775 anos da tradição da entrega do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife

Começa, na próxima segunda-feira (6), a 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco.

Este ano, a celebração, que segue até 16 de julho, quando se celebra a padroeira, será marcada por um duplo jubileu: os 775 anos da tradição da entrega do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR).

Com o tema “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração” e o lema “Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação”, a programação na Basílica do Carmo, na área central da capital pernambucana, conta com mais de 100 missas, momentos de oração, atividades culturais e a tradicional procissão da imagem da padroeira pelas ruas do Recife.

Abertura

Às 9h da segunda-feira (6), serão iniciadas as celebrações, com a Missa Solene de abertura, presidida pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió dom Antônio Muniz Fernandes, seguida do tradicional hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo no Pátio do Carmo.

Ainda no primeiro dia serão realizadas a recitação do Terço Mariano, Hora Santa Eucarística, missa votiva com imposição do Escapulário, missa festiva em ação de graças pelos 350 anos da Arquidiocese e a primeira noite da novena solene da festa.

"Quando pensamos em preparar essa festa, quisemos incluir também a festividade da própria Arquidiocese, que está completando 350 anos de existência. Como carmelitas, nós estamos inseridos dentro de uma arquidiocese. Então, o objetivo foi fazer essa unidade, essa comunhão", explica frei Cidmário.

Religiosidade

Entre 7 e 14 de julho, a Basílica do Carmo receberá celebrações diárias às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h, além da recitação do Terço Mariano, às 11h, Hora Santa Eucarística, às 14h, e a Novena Solene, sempre às 18h. A partir de 12 de julho, parte das missas também será celebrada no Claustro do Convento.

Na quarta-feira, 15 de julho, véspera da solenidade, as celebrações serão intensificadas, com missas realizadas de hora em hora na Basílica e no Claustro. A programação contará ainda com a liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo e a apresentação do novo manto da imagem peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte.

Durante todo o período da festa, as confissões serão realizadas na Igreja de Santa Teresa, localizada ao lado da Basílica do Carmo, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.

Dia da padroeira

No dia 16 de julho, data litúrgica dedicada à padroeira do Recife, a programação começará às 4h e será encerrada com a tradicional Missa Solene Campal, às 16h30, celebrada por dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró/RN.

Após a Missa Solene Campal, os fiéis seguirão na tradicional procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife, encerrando a programação religiosa da festa e reunindo milhares de devotos em uma das maiores manifestações públicas de fé de Pernambuco.

Programação cultural

Além das celebrações religiosas, ao longo dos 11 dias de programação, a Festa do Carmo contará com apresentações culturais diárias no palco instalado no Pátio do Carmo, sempre a partir das 19h30.

Entre as atrações, Petrúcio Amorim, Padre João Carlos, Dudu do Acordeon, Lilli Trindade, Banda Santroppê, Banda Flor de Mel, Pecinho Amorim, Banda Los Cubanos, Banda Zé Amarok, Banda Trepidant´s, Dj Roony, Adilson Júnior e Padre Neto Feitosa.

Mobilidade

De acordo com o inspetor André Luiz, as alterações e medidas de trânsito planejadas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CCTU) para a 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo incluem o fechamento da via principal da Avenida Dantas Barreto, a diminuição do número de vagas de estacionamento na faixa local.

“Com a chegada do parque de brinquedos, a via principal da Dantas Barreto é fechada. Com isso, o usuário deve simplesmente girar para a [avenida] Nossa Senhora do Carmo. Essa já é uma operação comum, que as pessoas estão acostumadas. Nós teremos também uma supressão de vagas na faixa local da Dantas Barreto. Com isso, o usuário que não se programar vai encontrar dificuldades para estacionar o seu veículo. Então, a orientação é vir de transporte coletivo, táxi ou carro por aplicativo”, orienta o inspetor.

Com a previsão da vinda de grupos de fiéis de outras cidades, em veículos maiores (como ônibus e vans), a CCTU deve se reunir com a gestão da Basílica nos próximos dias para identificar a quantidade de veículos.

“Após essa identificação e observação da chegada, serão utilizados motociclistas batedores para acompanhar e conduzir esses veículos até o ponto de estacionamento, já que as pessoas de fora podem não conhecer a cidade”, conclui André Luiz.

Além das intervenções no trânsito, para garantir a segurança dos fiéis, 1.529 policiais militares do 16º Batalhão atuarão, de forma distribuída, nos 11 dias de festa.

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