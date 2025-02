A- A+

NEGÓCIOS Com dúzia a R$ 70 e roubo milionário, crise dos ovos nos Estados Unidos atinge restaurantes Escassez do alimento nos Estados Unidos, que já fez preços dispararem, agora faz redes de restaurante se virarem para oferecer alternativas

Os restaurantes americanos agora são as mais novas vítimas da escassez nacional de ovos que já atingiu supermercados de Nova York a São Francisco, fez os preços dispararem e até provocaram um grande roubo de 100 mil ovos na semana passada.

Os preços dos ovos bateram recorde após recorde nos Estados Unidos à medida que a gripe aviária se espalha pelo país, matando milhões de galinhas. Uma dúzia de ovos grandes no Centro-Oeste agora custa em média US$ 7,08 no atacado, cerca de sete vezes o preço de apenas dois anos atrás, de acordo com o Departamento de Agricultura. Isso equivale a cerca de R$ 41 por 12 ovos.

Na cidade de Nova York, os preços chegaram a US$ 11,99 por uma dúzia de ovos, cerca de R$ 70. A rede varejista Whole Foods teve que estabelecer uma cota de três caixas por cliente em alguns locais da cidade. No Condado de Nassau, em Long Island, quem quis comprar ovos se deparou com prateleiras vazias.

Com a oferta restrita do produto e os preços em disparada, no sábado passado a Polícia Estadual da Pensilvânia informou o roubo de 100 mil ovos orgânicos avaliados em mais de US$ 40 mil, o equivalente a R$ 232 mil. O crime aconteceu em um trailer de distribuição na cidade de Greencastle, no centro-sul do estado.

A rede de café da manhã Biscuit Belly, que tem 14 lojas em seis estados no sul do país, já trocou o tipo de ovos que compra por outros mais baratos. O CEO Chad Coulter diz que conseguiu encontrar ovos vermelhos grandes por US$ 55 a caixa (ou R$ 319), 21% menos do que o branco médio que a empresa normalmente prefere.

Mas os custos ainda são quase o dobro do que eram há um ano. Por isso, a rede está planejando mudar para ovos líquidos em pratos como omeletes, ovos mexidos e massas, ele disse. Ela tem menos margem de manobra para outras ofertas, como ovos fritos.

— Eu digo aos nossos gerentes, quando você consegue esses ovos marrons grandes por US$ 55 você pega quantos puder para o seu refrigerador. Estamos apenas estocando sempre que podemos obtê-los naquele preço específico — disse Coulter.

Cerca de 104 milhões de galinhas poedeiras foram perdidas por causa da gripe aviária desde o início do surto em 2022, com 29 milhões mortas desde outubro, de acordo com o grupo de fazendeiros United Egg Producers. Isso resultou em escassez em supermercados em um momento em que os compradores continuam comprando mais.

Medicamentos como o Ozempic, desenvolvido para tratar diabetes, mas amplamente utilizado para perda de peso, estão aumentando a demanda por ovos como fonte de proteína, disse Amanda Oren, vice-presidente de estratégia industrial para supermercados na América do Norte na plataforma de cadeia de suprimentos RELEX Solutions.

Ovos orgânicos também estão em falta. No fim de semana, as prateleiras refrigeradas estavam quase completamente vazias em um ShopRite no Brooklyn. As poucas caixas restantes custavam cerca de US$ 1 (ou R$ 5,80) por ovo. Um Costco próximo estava sem tudo, exceto ovos de codorna, de acordo com o aplicativo de entrega de supermercado Instacart, e um Wegmans ficou sem algumas de suas marcas de loja.

Em Chicago, mercearias incluindo Aldi, Fresh Thyme e Mariano's, uma rede de propriedade da Kroger, limitaram as compras a duas caixas de ovos. A Mariano's colocou placas nas portas apontando para a escassez de ovos, embora a Kroger não tenha um limite de compra nacional.

O surto atingiu primeiro os supermercados porque a maioria das fazendas afetadas pela onda mais recente de gripe aviária abastecia o setor varejista, disse Karyn Rispoli, editora-chefe de ovos nas Américas do serviço de relatórios de preços Expana.

Mas com uma caixa de ovos agora se tornando mais cara do que a variedade líquida que muitos restaurantes preferem, o impacto está se espalhando para a indústria de hospitalidade.

Algumas empresas que geralmente quebram ovos para fazer produtos líquidos agora estão mudando a forma como entregam porque é mais lucrativo, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, que espera que os preços na fazenda aumentem 45% este ano.

— As empresas estão avaliando todas as suas opções neste momento e procurando a maneira mais acessível de cobrir suas necessidades — disse Rispoli.

Isso está forçando restaurantes como o Biscuit Belly a procurar opções. Agora que o preço de uma caixa de ovos está em torno de US$ 60, Coulter disse que está recorrendo a ovos líquidos para alguns dos itens do menu. Isso o ajudaria a lidar com o aumento de custos sem aumentar os preços para os consumidores.

— Sabemos que o consumidor está farto de preços altos. Vamos apenas esperar por enquanto e apenas observar — ele disse.

Veja também