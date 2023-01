A- A+

Carnaval 2023 Com Elba Ramalho e Alceu Valença, Olinda anuncia programação da abertura do Carnaval 2023 O primeiro dia de festejos acontecerá em 16 de fevereiro

Com um dos principais carnavais do Brasil, a cidade de Olinda retoma as folias de Momo com uma abertura que promete animar os amantes da festa. A grade do primeiro dia de festejos, que acontecerá em 16 de fevereiro, foi divulgada na manhã desta quinta-feira (19), em coletiva de imprensa realizada na sede da prefeitura.

Após um hiato de dois anos devido à pandemia da Covid-19, o Carnaval da Marim dos Caetés volta em 2023 com o tema “Olinda, Carnaval dos Sonhos”. Na programação de abertura, um momento emblemático: um cortejo especial com os gigantes Homem da Meia-Noite, a Mulher do Dia e o Menino da Tarde.

Os tradicionais calungas saem às 18h do Palácio dos Governadores, sede da Prefeitura de Olinda, e seguem até a apoteose na Praça do Carmo, onde estará montado o palco Erasto Vasconcelos.

Já a partir das 19h, o palco principal recebe quatro apresentações, incluindo o já tradicional show do cantor Alceu Valença. Além dele, abrilhantam a noite a cantora Elba Ramalho e o show-espetáculo da família Salustiano e da Orquestra Henrique Dias com Lú Maciel.

“Faltam palavras para externar a nossa alegria para a retomada dessa grande festa, que já vem acontecendo nas prévias, que é o maior Carnaval do Mundo, que é em Olinda”, comentou o prefeito da cidade, Profesor Lupércio. “Esse carnaval ficará na história não só de Pernambuco mas, sim, do mundo”, acrescentou.



Na sexta-feira (17), um dia após a abertura, o palco principal da festa, montado na Praça do Carmo, receberá os shows de Priscila Senna, Raphaela Santos (A Favorita), Banda Sentimentos, Dany Miller e Conde Só Brega. As apresentações da noite iniciam partir das 18h.

