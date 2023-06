A- A+

SÃO JOÃO Com Elba Ramalho entre as atrações, confira a programação do São João do Recife nesta quinta (29) As festas acontecem no Novo Arraial da Rio Branco, Sítio Trindade e Pátio de São Pedro

Perto do fim, a programação do São João do Recife reserva ainda atrações para o público nesta quinta-feira (29), celebrado como dia de São Pedro. Os festejos trazem forró e grandes nomes da música nacional, como a cantora Elba Ramalho.

Desta vez, as festas estarão localizadas em três polos: o Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central; diversos setores do Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da Capital; e no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, região central.

Novo Arraial da Rio Branco

Como já é de costume nos festejos juninos do Recife neste ano, a Avenida Rio Branco reserva uma programação que busca homenagear a cultura local através do forró pé de serra. Para isso, já a partir das 12h, a festa começa, com apresentação do Trio Lemos.

Às 17h, será a vez do Trio João Forrozeiro, que será seguido pelo Trio Os Madeiras, às 19h. A partir das 20h20, Seu Januário comanda a festa e, encerrando a programação, Reinivaldo Pinheiro, às 21h40, sobe ao mini-palco montado no local.

Sítio Trindade

O polo mais tradicional dos festejos juninos da cidade receberá, nesta quinta, a partir das 20h, as últimas apresentações do 19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Mais quatro grupos desfilam no Pavilhão das Quadrilhas em busca do prêmio máximo de R$ 7 mil.

Dando continuidade aos festejos do polo, a Sala de Reboco recebe, a partir das 18h, Aleixo dos 8 Baixos, seguido por Iran Carlos, às 19h20, e Ronaldo Aboiador, às 20h40. O encerramento ficará por conta de Muniz do Arrasta Pé, às 22h, e Salatiel D'Camarao, a partir das 23h20.

Já no Palco Principal reserva a programação mais aguardada da noite. Os festejos contaram com apresentações de cinco atrações, com abertura de Cocos dos Pretos, às 18h, e encerramento da cantora Elba Ramalho, de fama e renome nacional.

Pátio de São Pedro

Um dos principais pontos históricos do Recife, o Pátio de São Pedro, que receberá festejos até a sexta-feira (30), também recebe programação especial nesta quinta, dia de São Pedro. Os shows no local começam a partir das 17h, com Ciranda Praieira, seguido por Manoelzinho do Acordeon, às 18h20 e Carla Rio, às 19h40. O encerramento será feito por Irah Caldeira, a partir das 21h.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta quinta-feira (29):

12h às 14h - Trio Lemos

17h às 19h - Trio João Forrozeiro

19h - Trio Os Madeiras

20h20 - Seu Januário

21h40 - Reinivaldo Pinheiro

19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

20h - Maracabarro

20h35 - Mirim Evolução

21h10 - Flor da Chã

21h45 - Mirim Matulão

18h - Aleixo dos 8 Baixos

19h20 - Iran Carlos

20h40 - Ronaldo Aboiador

22h - Muniz do Arrasta pé

23h20 - Salatiel D’Camarão

18h - Cocos dos Pretos

19h20 - Cascabulho

20h40 - Mel com Terra

22h20 - Liv Morais

23h40 - Elba Ramalho

17h - Ciranda Praieira

18h20 - Manoelzinho do Acordeon

19h40 - Carla Rio

21h - Irah Caldeira



