CARNAVAL 2024 Com o Encontro dos Bichos, Vitória de Santo Antão resgata tradição dos blocos e troças no Carnaval De acordo com a gestão da cidade, cerca de 150 agremiações participam do Momo deste ano

O Carnaval de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, a 46 km da capital pernambucana, é amplamente valorizado em todo o Estado. O ponto alto da folia na cidade é o Encontro dos Bichos, quando blocos saem em desfiles com carros alegóricos, representados figurativamente por animais, e arrastam a população pelas ruas do município.

Antes do Encontro dos Bichos, no entanto, a folia vitoriense começou com brincadeiras de rua como sua principal característica, com destaque para o mela-mela. Após isso, aos poucos, surgiram outros folguedos, como o Bumba- meu-boi, Cavalo Marinho e grupos de foliões com instrumentos musicais.

Foi somente com a consolidação dessas manifestações culturais que foram fundados os primeiros clubes ou cordões carnavalescos, maracatus, caboclinhos, troças e bailes no Carnaval de Vitória.

No Carnaval deste ano, participam, de acordo com a gestão da cidade, cerca de 150 agremiações, entre troças carnavalescas com os tradicionais maracatu e frevo, blocos de trio e blocos de clubes privados.

“Onde mais o folião pode escolher o que curtir e brincar, desde subir e descer as ladeiras da cidade ao som de grandes orquestras, apreciando as belezas dos carros alegóricos e suas admiráveis fantasias; atrás de um trio elétrico ou, ainda, ao som da rabeca, tocando fado numa tradição que só existe aqui, com o centenário clube Taboquinhas”, disse, à Folha de Pernambuco, o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto.

Tradição que perdura

Conhecida como a Terra das Tabocas, Vitória de Santo Antão promovia os desfiles dos Encontros dos Bichos com carros alegóricos puxados por tração animal.

Hoje mecanizados, os foliões podem participar do Momo e prestigiar diversos blocos, troças e clubes. Dentre as principais, estão O Cisne, O Camelo, A Girafa, O Coelho, Urso Branco, Urso Preto, entre outros. Há, ainda, O Leão, um dos mais tradicionais, surgido em 1902.

“O Carnaval de Vitória é rico em todos os seus aspectos. Pela tradição, grandiosidade, originalidade e, principalmente, sua multiculturalidade. Sabemos que quando fazemos e tornamos nossas festividades maiores e mais fortes, não trazemos somente o reconhecimento de público e mídia, mas, também, um grande fomento à nossa economia, com geração de renda e mais oportunidades para todos. Nesse sentido e em relação à presença de público em nosso carnaval, tenho certeza que este ano bateremos todos os recordes”, afirmou o prefeito da cidade.

Neste ano, a meta está em trazer uma programação diversificada, com blocos, troças e clubes saindo às ruas para promover a folia do Momo. Confira, abaixo, todas as atrações do Carnaval de Vitória de Santo Antão, que vai do dia 8 até o dia 14 de fevereiro. Os carros alegóricos, representados por animais, desfilam nas ruas da cidade no domingo (11) e na terça-feira (13), com saída de diversos pontos.

