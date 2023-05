A- A+

Feira Com entrada gratuita, mostra de casamento reúne tendências no Recife O evento reúne fornecedores de vários segmentos do mercado de casamento com proposta de um workshop para noivas

A segunda edição do Show Wedding acontece neste domingo (28), às 13h. Um evento exclusivo para noivas que traz a experiência de um cenário de casamento real para o casal ter uma mostra do seu grande dia. A iniciativa é da empresária, decoradora é arquiteta Bett Fonseca.

O evento acontecerá no Quintas das Águas, na BR 232, próximo ao Alphaville, e reúne fornecedores de vários segmentos do mercado de casamento com proposta de um workshop para noivas, com música ao vivo, desfile, degustações, premiações e um bate papo interativo para tirar todas as dúvidas sobre casamento.

Veja também

Meio Ambiente STJ suspende obra e licença ambiental de resort em restinga de Maricá