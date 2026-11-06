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Celebração Com entrada gratuita, Oficina Francisco Brennand recebe apresentações do Festival de Circo do Brasil Espetáculo acontece neste sábado (7) em celebração aos 55 anos do museu-ateliê

Para comemorar os 55 anos da Oficina Francisco Brennand, o museu-ateliê terá entrada gratuita para todos os públicos neste sábado (7), com entrada das 9h às 15h30, e funcionamento até às 16h30.

Durante o dia, o espaço terá uma programação especial, que recebe o Festival de Circo do Brasil com duas apresentações do espetáculo "Idiòfona", do artista espanhol Joan Català. Combinando performance e experimentação sonora, o artista entra em cena às 11h e às 15h, em frente ao espaço expositivo Estádio.

Na performance, o artista interpreta um personagem determinado a escapar de um destino marcado pelo ferro, desenvolvendo uma narrativa poética sobre a ruptura de caminhos impostos e a criação de novas possibilidades.

A celebração se estenderá ao longo do mês com uma programação diferenciada. No dia 10 de novembro, véspera do aniversário, a Equipe de Educação e Pesquisa realizará uma visita mediada temática voltada para um grupo estudantil do Departamento de Botânica da UFPE.

Oficina Francisco Brennand completa 55 anos (Foto: Breno Laprovitera/Divulgação)

A partir de estratégias de mediação interativas e dialógicas, a atividade buscará trabalhar com alguns conceitos, histórias e cosmologias que Francisco Brennand abordou nos espaços expositivos da Oficina.

Já no dia 14 de novembro, o espaço recebe a Imersão "Aula Espetáculo: vivência e confecção de ocarinas", com Mestre Nado, artista pernambucano reconhecido internacionalmente pela criação de instrumentos musicais de argila.

A atividade tem como ponto de partida a trajetória e a pesquisa do Mestre, marcadas pela investigação das possibilidades sonoras do barro, articulando conhecimentos tradicionais, experimentação e criação artística.



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