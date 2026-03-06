A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Com escassez de petróleo por guerra, países asiáticos reduzem expediente do governo Países cogitam "home office mandatório". Na Filipinas, semana terá quatro dias em órgãos governamentais. Coreia do Sul adota protocolos de emergência para garantir fornecimento

Com as tensões no Oriente Médio pressionando para cima os custos globais do petróleo e do gás e a consequente escassez dos combustíveis, os países asiáticos já estão adotando medidas para economizar energia e garantir o fornecimento do produto.

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunciou que os escritórios do governo passarão a operar com semana de trabalho de quatro dias a partir de segunda-feira, na tentativa de o país do Sudeste Asiático gastar menos energia.

Em uma mensagem em vídeo divulgada nesta sexta-feira, Marcos disse que a semana de trabalho mais curta será temporária e não se aplicará a quem presta serviços de emergência, incluindo policiais, bombeiros e outras agências que fornecem serviços essenciais ao público.

Ele também ordenou que todas as agências governamentais reduzam o uso de eletricidade e os gastos com combustível entre 10% e 20%.

"Todas as viagens e atividades não essenciais do governo também estão temporariamente proibidas, como viagens de estudo, atividades de integração de equipes ou reuniões que possam ser realizadas on-line", disse Marcos.





A nação do Sudeste Asiático, que tem hoje 117 milhões de habitantes, importa quase todo o petróleo que consome, e a guerra no Irã pode impulsionar a inflação, que já atingiu o nível mais alto em 13 meses em fevereiro.

"Meus compatriotas, não sabemos quando o caos no Oriente Médio terminará. Somos vítimas de uma guerra que não escolhemos nem desejamos. Não podemos controlar a guerra, mas podemos controlar como protegeremos o povo filipino", acrescentou o presidente.

As Filipinas são amplamente vistas por economistas como um dos países mais vulneráveis da região Ásia-Pacífico aos riscos de inflação e desaceleração do crescimento provocados pelo conflito no Oriente Médio.

O arquipélago “tende a sofrer um impacto inflacionário maior porque os preços do combustível no varejo são mais determinados pelo mercado e os subsídios são limitados”, disse Deepali Bhargava, chefe regional de pesquisa do ING Bank NV.

A Câmara de Comércio e Indústria das Filipinas havia alertado que a semana de trabalho de quatro dias poderia afetar significativamente a indústria, um dos pilares da economia.

"Temos operado com recursos limitados e reduzir ainda mais o número de dias de trabalho pode afetar nossos compromissos", disse Perry Ferrer, presidente da entidade, antes do anúncio de Marcos desta sexta-feira.

No início desta semana, o governo Marcos ordenou que os escritórios públicos ajustassem o ar-condicionado para não menos de 24°C (75°F) e adotassem arranjos de trabalho flexíveis para ajudar a economizar combustível. O presidente filipino reiterou nesta sexta-feira que está buscando autorização emergencial do Congresso para reduzir impostos sobre produtos petrolíferos.

Outras autoridades também anunciaram medidas de economia de energia. A vice-presidente Sara Duterte pediu a seus apoiadores que evitem organizar carreatas ou comboios de veículos ao protestarem contra Marcos, seu rival político. O prefeito de Manila determinou que o governo da cidade reduza o consumo de combustível realizando reuniões on-line, desligando a energia às 17h e proibindo viagens não essenciais.

Algumas agências governamentais disseram que fornecerão subsídios de combustível para pescadores, agricultores e motoristas de transporte público. Também existe um aplicativo que permite aos cidadãos fixar antecipadamente os preços da energia.

Tim Gonzales, um profissional de marketing on-line de 30 anos que possui um SUV para sua família de quatro pessoas, disse que usou o aplicativo para comprar cerca de 300 litros de diesel.

"Posso comprar litros de combustível virtual antecipadamente e travar o preço atual", explicou Gonzales, que usa o aplicativo desde 2022 e criou uma comunidade no Facebook para ajudar seus mais de 16 mil membros a enfrentar os preços elevados:

"Esses litros vão nos sustentar por alguns meses".

Outros estão lidando com a situação de maneiras diferentes. Rowena Brucal administra uma cantina escolar no distrito financeiro de Makati. O estabelecimento consome cerca de dois botijões de gás liquefeito de petróleo em quatro dias. Embora ela não possa fazer nada sobre a alta dos preços, começou a economizar reduzindo a quantidade de comida em cada porção.

"Também apagamos as luzes quando não há clientes, porque reduzir o consumo é o caminho", disse ela.

Outros países adotam medidas emergenciais

Taiwan

Maior fabricante mundial de chips avançados de computador, Taiwan depende de importações para mais de 90% de suas fontes de energia fóssil. Na quinta-feira, Taipé informou que seus estoques de gás natural liquefeito (GNL) devem durar até o fim do mês e que espera garantir suprimentos suficientes para abril. O governo pretende antecipar carregamentos de GNL vindos dos Estados Unidos e da Austrália, além de aumentar as compras no mercado à vista (spot).

Japão

O Japão, a quarta maior economia do mundo e um importante produtor de bens de alta tecnologia, está criando um escritório especial do governo em Tóquio para administrar questões relacionadas ao abastecimento de energia.

Coreia do Sul

Já o governo da Coreia do Sul afirmou que ativará protocolos emergenciais de energia para lidar com interrupções no fornecimento. Essas medidas incluem ampliar o financiamento para a compra de petróleo bruto de outras regiões, por meio de empréstimos e garantias de crédito, e possivelmente também permitir a liberação de reservas estratégicas.

A Coreia do Sul importa cerca de 70% de seu petróleo bruto e 20% de seu GNL do Oriente Médio, quase tudo transportado pelo Estreito de Ormuz, que se encontra fechado.

Paquistão

O Paquistão, que faz fronteira com o Irã, também depende de embarques que passam pelo Estreito de Ormuz para a maior parte de suas importações de petróleo e gás. As autoridades dizem ter estoques de gasolina e diesel suficientes para cerca de um mês, mas apenas 10 dias de petróleo bruto.

Entre as medidas de economia consideradas estão tornar obrigatório o trabalho remoto e aulas universitárias on-line, além de reduzir o fornecimento de gás para fábricas de fertilizantes.

