rio de janeiro Com esquema de segurança, Bibi Perigosa é transferida para presídio no Rio Apontada como chefe de facção no Rio Grande do Norte, Andreza Leitão foi presa quando saía de shopping na Zona Oeste da capital

Andreza Cristina Lima Leitão, a Bibi Perigosa, de 31 anos, passou a noite em Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ela foi transferida da Polinter — unidade da Polícia Civil onde presos ficam temporariamente — para o presídio nesta segunda-feira (3). Para isso, foi montado um esquema de segurança. Andreza, contra quem havia um mandado de prisão em aberto, é apontada como a chefe de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte e estava escondida no Rio desde 2020.

Conhecida também pelos apelidos Patroa, Paulista e Cinderela, Andreza foi condenada a 11 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela herdou pontos de venda de drogas no RN após a execução de seu marido, Elinaldo César da Silva, o Sardinha, em 2006.

A mulher foi presa no último domingo quando saía de um shopping em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a polícia, ela estava abrigada no Complexo da Penha, na Zona Norte da capital. Como a comunidade se tornou alvo de operações policiais na semana passada, Andreza foi para a Vila Aliança, também na Zona Oeste.

Discreta e resguarda, a traficante é conhecida por gostar de investir em seu visual. Megahair, unhas cuidadas e roupas na moda faziam parte de sua rotina. Sua grande paixão são as bolsas de luxo: ela possui uma coleção com pelo menos 15 delas.

Andreza deve ser transferida para o Rio Grande do Norte. Essa movimentação ficará a cargo da Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio.

