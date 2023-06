A- A+

SOLIDARIEDADE Com estoque em nível crítico, Hemato, no Recife, convoca para doação de sangue Confira os critérios básicos para se poder doar

Com o estoque em nível "muito crítico", o GSH Banco de Sangue Hemato, no Recife, convoca a população em geral para doarem sangue. A intituição informa que todos os tipos sanguíneos são necessários atualmente, quando a quantidade está abaixo da metade do nível ideal.

“Estamos recebendo apenas cerca de 50 doações por dia, quando o ideal são 100 coletas diárias, para que se possa atender com equilíbrio às demandas dos hospitais. Esse número é muito baixo, sob risco de faltar bolsas de sangue para atendermos nossos pacientes”, afirma Ana Luiza Araújo, coordenadora regional de captação do Banco de Sangue.

O GSH Banco de Sangue Hemato atende a 11 hospitais da Região Metropolitana do Recife e 9 hospitais interestaduais, fornecendo bolsas de sangue aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão de sangue para se recuperarem - um em cada dez pacientes internados necessitam de transfusões.

“Por isso, as doações de sangue têm que ser constantes e em um ritmo que atenda a essas necessidades. Estamos nos recuperando de um período com vários feriados prolongados seguidos que impactaram na queda dos nossos estoques, o que afastou os doadores temporariamente”, explica Ana Luiza.

A doação no Hemato pode ser feita das 7h às 18h em todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados. A instituição se localiza na Dom Bosco, 723, Boa Vista, região central. Para doar, basta comparecer ao local ou agendar previamente - pelos telefone (81) 3972-4050 ou WhatsApp: (81) 98107-0076.



Confira os requisitos básicos para fazer a doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

• Não é necessário estar em jejum;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias;

• Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou Aids;

• Não ter diabetes em uso de insulina;

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.



Critérios específicos para o Coronavírus:

• Pessoas com diagnostico ou suspeita de Covid deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

• Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

• Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de Covid-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.





Veja também

Mundo Lixo hospitalar perigoso vira brinquedo de crianças em praia poluída na Venezuela