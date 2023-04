A- A+

doações Com estoques 60% abaixo do ideal, Banco de Sangue Hemato precisa de doações dos tipos A+ e O- Baixa nos estoques compromete abastecimento de hospitais e repercute nos atendimentos de urgência

Com baixa no estoque, Banco de Sangue Hemato convoca doadores dos tipos A e O positivos e negativos em caráter de urgência. Nível está 60% abaixo do ideal, a situação compromete o abastecimento de hospitais. Os doadores podem comparecer por livre demanda ou agendar previamente. Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.

A principal preocupação é com os estoques do tipo O-, considerado o doador universal. Pois, este pode ser recebido por todos os pacientes, em especial nos casos de urgência, em que não há tempo para exames para definição do tipo sanguíneo.

O tipo sanguíneo O- também é utilizado em transfusões de recém-nascidos de até quatro meses, seguindo protocolo do Ministério da Saúde.

Segundo a líder de captação do Banco de Sangue Ana Luíza Araújo, a situação dos estoques sempre é agravada nos feriados, pois muitos doadores esquecem de doar.

Situação dos bancos agrava nos períodos de feriados que traz uma queda acentuada nas doações, pois as pessoas viajam e se esquecem de doar sangue. “Nas próximas semanas teremos mais feriados e isso para nós é preocupante. É importante que as pessoas tenham seus momentos de lazer e descanso, mas que não se esqueçam de doar sangue”, ressalta ela.



Para doar sangue basta comparecer ao Banco de Sangue Hemato, na Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista. Também é possível agendar previamente. O atendimento ocorre das 7h às 18h, diariamente, mesmo em domingos e feriados.



Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 7 dias;

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

Não ter diabetes em uso de insulina;

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Critérios específicos para o Coronavírus:

Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para Covid sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

Serviço

GSH Banco de Sangue Hemato – Recife

Novo endereço: Rua Dom Bosco, 723 - Boa Vista

Telefones: (81) 3972-4050 | WhatsApp: (81) 98107-0076

Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h - incluindo sábados, domingos e feriados

Estacionamento gratuito.

