SÃO JOÃO 2023 Feira de artesanato e shows gratuitos: veja a programação do Shopping Boa Vista para o São João As atrações terão entrada gratuita

Já no clima do São João, o Shopping Boa Vista promoverá, até o dia 30 de junho, a "Entre Elas", uma feira de artesanato de 11 empreendedores da Região Metropolitana do Recife (RMR), que ficará localizada na Praça de Eventos do Boa Vista, localizada no Piso Térreo.

A feira tem entrada gratuita e trará ítens como trajes juninos (adulto e infantil), acessórios e comidas típicas do período junino. Além disso, também será possível encontrar produtos para o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho.

Atrações musicais

Além da feira de artesanato, a programação dos festejos juninos deste ano contará ainda com shows gratuitos na Praça de Eventos do shopping.

A abertura das apresentações ficará por conta de Sandro Lima, no dia 5 de junho, às 18h. No dia 14, às 16h, será a vez de Stephanie comandar os festejos.

Dando continuidade, a cantora Karla Karolla subirá ao palco da Praça de Eventos no dia 19, às 18h. Já no dia 21, no mesmo horário, será a vez de Henrique Penha fazer seu show.

Além disso, durante todos os sábados de junho, sempre às 12h, o grupo de dança Studio Nayne Thauane se apresentará na Praça de Eventos do shopping.

Haverá ainda apresentações artísticas na Praça de Alimentação da 3ª etapa, durante todas as terças e sextas-feiras, às 17h, com shows da banda Forró Coquetel.

Confira a programação completa:

- Praça de Eventos

Dia 05, às 18h - Sandro Lima

Dia 14, às 16h - Stephanie

Dia 19, às 18h - Karla Karolla

Dia 21, às 18h - Henrique da Penha

Todos os sábados de junho, às 12h - Studio Nayne Thauane

- Praça de Alimentação da 3° Etapa

Terças e sextas de junho, das 17h às 18h - Forró Coquetel



