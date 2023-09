Com feriadão à vista, Cemit emite alerta sobre cuidados para banhos seguros nas praias da RMR

A- A+

Com a chegada do feriado do dia da Independência do Brasil, comemorado nesta quinta-feira (7), além do ponto facultativo para a sexta-feira (8), emitido pelo Governo de Pernambuco para os servidores públicos, a expectativa pelo feriado prolongado por parte da população da Região Metropolitana do Recife (RMR) cresce cada vez mais, assim as atenções da população se voltam naturalmente para as praias da região.

Dessa maneira, o Comitê Estadual de Prevenção aos Incidentes com Tubarões (Cemit) emite alerta para preservação de segurança dos banhistas, além de ressaltar alguns cuidados que devem ser tomados e os horários de maior movimento no mar.

Na quinta-feira, por exemplo, o Cemit afirma que um dos picos de maré alta será às 9h29, quando atinge 1,6 metros. Depois desse horário, o nível do mar só baixa completamente às 16h09, quando atingirá 0,9 metros. Assim, a maior parte do dia o nível do mar estará alto.

Neste caso, a orientação é de que, se os banhistas optarem por entrar no mar durante o dia, devem dar preferência por horários de marés mais baixas nas áreas protegidas por recifes. Já nos trechos de mar aberto, o Cemit não aconselha o banho a qualquer hora ou nível de maré, já que o risco de ataques de tubarão nessas circunstâncias é maior.

Além disso, o Cemit recomenda que a população evite banhos quando a água estiver turva ou em períodos de chuvas, já que os rios desaguam grandes quantidades de sedimentos e material orgânico nos mares. Esse fenômeno, também deixa a água turva, pode contribuir para mais incidentes.

O Cemit recomenda, ainda, que o banhista evite entrar no mar nas circunstâncias listadas abaixo:

Em áreas de mar aberto (prefira áreas protegidas por recifes)

No amanhecer e no entardecer, período em que os tubarões estão mais ativos

Em foz dos rios, que podem ser uma área de reprodução de tubarões

Em maré alta

Em águas profundas

Em águas turvas

Se estiver sozinho

Se estiver ingerido bebida alcoólica

Se estiver com sangramento

Se possuir objetos brilhantes

Medidas de vigilância

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco também atuará ativamente no feriadão e reforçará a equipe e os cuidados durante os quatro dias do feriadão. Dentre as atividades de prevenção, estão o aumento de três postos salva-vidas, distribuídos em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, além do apoio de cerca de 21% de militares.



As equipes contarão ainda com o auxílio de dois botes infláveis de salvamento, que serão distribuídos entre Olinda e Jaboatão e farão rondas programadas para ampliar a cobertura e a intervenção.



Os postos de guarda-vidas também distribuirão fitas de identificação para as crianças nas praias, com o objetivo de evitar que se percam dos pais e responsáveis.

Trechos proibidos para banho

O Cemit também considera que um trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, deve ser considerado como área de atenção para os banhistas. A determinação, que é embasado pelo Decreto estadual 21.402/1999, proíbe as práticas náuticas na área.

Além disso, é proibido o banho de mar em um único ponto dos 33 km, em um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. A proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes e tem como objetivo evitar acidentes.

Confira os horários das marés durante o feriadão:



Dia 07/09 (quinta-feira)

3h23 - 0,7m

9h29 - 1,6m

16h09 - 0,9m

22h13 - 1,7m



Dia 08/09 (sexta-feira)

5h10 - 0,7m

11h24 - 1,6m

17h54 - 0,8m

23h53 - 1,7m



Dia 09/09 (sábado)

6h29 - 0,7m

12h55 - 1,6m

18h59 - 0,8m



Dia 10/09 (domingo)

1h02 - 1,8m

7h23 - 0,5m

13h46 - 1,8m

19h44 - 0,6m



