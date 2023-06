A- A+

PERNAMBUCO Com festa, Hemope inicia Campanha de São João por aumento no número de doações Segundo o Hemope, o estoque de sangue está crítico nos tipos O-, A-, B-, O+, A+ e B+

Com o intuito de aumentar o número de doações de sangue no Recife, o Hemope dá início, nesta quinta-feira (1º), à campanha “Pernambucano de coração curte o São João e não esquece sua doação”. Para a abertura da campanha, a instituição promoveu um evento festivo no com quadrilhas juninas e apresentações musicais.

Segundo o Hemope, o estoque de sangue está crítico nos tipos O-, A-, B-, O+, A+ e B+. A campanha, que explora a temática das festas juninas, tem como objetivo incrementar as doações em cerca de 30%, o equivalente a cem bolsas de sangue a mais por dia, para garantir estoque a fim de atender a demanda transfusional das Unidades Hospitalares.

No Hemocentro Recife, no Bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana, uma festa marcou o início da campanha na manhã desta quinta (1º). O evento contou com apresentações da Quadrilha Junina Raio de Sol e dos cantores Cirlene Menezes, Amauri Nascimento e Cesar Amaral.



Como doar

De acordo com o Hemope, os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenham começado a doar antes dos 60 anos), além de boas condições de saúde, pesando mais de 50 kg. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais); pesar mais de 50kg.

Ainda, é preciso estar com o sono em dia (tendo dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas), estar alimentado e portar documento com foto (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social).

O Hemope funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30, inclusive em feriados.

Veja também

mundo Zelensky diz que "definitivamente não foi por nossa causa" que encontro com Lula não aconteceu