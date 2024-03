A- A+

487 ANOS Com Boi Voador e Festival de Jazz, aniversário do Recife terá programação de 9 a 24 de março Banda Sinfônica do Recife fará um concerto gratuito e aberto ao público no Parque Dona Lindu

Em comemoração aos 487 anos do Recife, celebrado na terça-feira (12), a capital pernambucana preparou uma programação especial com atrações musicais, teatrais, de dança, circo e poesia, além da primeira edição do Festival de Jazz e mostras especiais promovidas pelas Forças Armadas.



As ações, que começam neste sábado (9) e seguem até o dia 24 de março, são promovidas pela Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura do Recife, Secretaria de Turismo e Lazer e Gabinete do Centro do Recife (Recentro).



Neste sábado (9), a Banda Sinfônica do Recife fará um concerto gratuito e aberto ao público no palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul, a partir das 18h. No repertório, frevo, manguebeat e variados ritmos que embalam a cidade. A apresentação contará com a participação do grupo Guerreiros do Passo.



Já no dia do aniversário do Recife, 12 de março, será inaugurada, na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a estátua do poeta Miró da Muribeca. O evento, às 17h, contará com a performance “O Miró que Vive em Mim”, com Marlon Silva, Nina Rodrigues e Odailta Alves.



A partir das 19h, o Teatro de Santa Isabel recebe uma sessão gratuita do espetáculo “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro”, da Trupe Circus, celebrando a cidade, o movimento Manguebeat e Chico Science, nascido em 13 de março. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria uma hora antes da apresentação.

Também às 19h, o Teatro do Parque exibe, gratuitamente, o filme “Manguebit”, documentário roteirizado e dirigido por Jura Capela, que apresenta, com estética VHS, depoimentos de Cannibal, Fred O4, Jorge Du Peixe, Roger de Renor e Toca Ogan, entre outros, além de trechos de entrevistas de Chico Science, shows e clipes. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da sessão.

Já no dia 17 de março, o público será transportado de volta ao século XVII para rememorar momentos e personagens marcantes do período holandês em Pernambuco por meio do espetáculo teatral Boi Voador, no Marco Zero, a partir das 18h.

No dia 23 de março, o Parque Santana, na Zona Norte, vai receber o Festival de Jazz do Recife, entre 16h e 23h, com a participação de artistas locais e nacionais. De acordo com a prefeitura, o evento deve se transformar em atração fixa no calendário de eventos da cidade. Os shows são gratuitos. A programação completa será divulgada em breve.



Os festejos serão encerrados no dia 24 de março, quando o Centro do Recife recebe o Viva Guararapes e o Música na Igreja. A edição especial do Viva Guararapes acontecerá entre 10h e 17h e contará com programação especial, musical, festiva e de serviços para todas as idades.



Já o Música na Igreja acontecerá na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, a partir das 16h, onde os visitantes poderão assistir ao espetáculo de Semana Santa, que contará com exibição de orquestra.



O Exército, Marinha e Aeronáutica também participam da celebração aos 487 anos do Recife com mostras e exibições em céu, chão e mar, como salto livre de paraquedistas, visitação a Navio-Museu e o espetáculo da Esquadrilha da Fumaça (confira datas e horários abaixo).

Programação do aniversário do Recife

9/03 - Sábado

Visitação aberta ao público ao navio NAM "Atlântico"

Horário: 8h às 15h

Local: Terminal Marítimo de Passageiros - Porto do Recife



Concerto Banda Sinfônica do Recife

Local - Teatro Luiz Mendonça - Esplanada do Parque Dona Lindu

Horário - 18h

O grupo Guerreiros do Passo fará evoluções e convidará o público para dançar



10/03 - Domingo

Demonstração de salto de paraquedas da equipe de salto livre do Exército, “Os Cometas”

Hora: 10h

Local: Boa Viagem - 2º Jardim



Apresentações

Horário: 11h - Apresentação da Banda Marcial

Horário: 17h - Apresentação da FuziShow

Local: Marco Zero

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Hora: 16h

Local: Marco Zero

12/03 - Terça

Inauguração da estátua do poeta Miró da Muribeca

Local - Avenida Rio Branco

Horário - 17h

A inauguração contará com a performance “O Miró que Vive em Mim”, com Marlon Silva, Nina Rodrigues e Odailta Alves.

Exibição do filme Manguebeat, de Jura Capela

Local - Teatro do Parque

Horário - 19h

Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da sessão.

Espetáculo “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro”

Local - Teatro de Santa Isabel

Horário - 19h

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.



16/03 - Sábado

Exposição de Equipamentos Militares do Exército

Horário: 10h às 20h

Local: Parque da Macaxeira.

17/03 - Domingo

Boi Voador

Local - Marco Zero

Horário - 18h

23/03 - Sábado

Festival de Jazz do Recife

Local - Parque Santana

Horário - 16h às 23h

24/03 - Domingo

Música na Igreja

Local - Basílica de Nossa Senhora do Carmo

Horário - 16h

Viva Guararapes

Local - Avenida Guararapes

Horário - 10h às 17h

