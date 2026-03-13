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SEMANA DA ÁGUA

Com foco em igualdade de gênero, Pernambuco celebra Semana da água com eventos em três cidades

Programação da Apac entre 16 e 22 de março inclui lançamento de tecnologia climática na UFPE e vivência indígena em Pesqueira

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Dia Mundial da ÁguaDia Mundial da Água - Foto: Freepik

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) promove, a partir da próxima segunda-feira (16), a Semana da Água 2026. Seguindo a temática da ONU para este ano “Água e Gênero”, a programação busca discutir como o acesso à água e ao saneamento está diretamente ligado à justiça social e ao papel das mulheres na preservação dos recursos hídricos.

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As atividades começam no Recife, no dia 16, com a exibição de filmes sobre o tema no Cinema do Porto. Um dos destaques da semana é o lançamento do Banco Estadual de Precipitação Preenchida de Pernambuco, no dia 19, na UFPE. A ferramenta utiliza tecnologia de ponta para aprimorar o monitoramento das chuvas e as pesquisas climáticas no estado através do Sistema de Unidades de Respostas Hidrológicas de Pernambuco, o SUPer.

A agenda também ganha o interior do estado. No dia 18, a Aldeia Xukuru, em Pesqueira, recebe a vivência "A Água Sagrada", unindo o saber tradicional indígena à gestão ambiental. Já o encerramento oficial acontece no dia 22, data em que se celebra o Dia Mundial da Água, em Caruaru, com atividades abertas ao público no Parque Ambiental Janelas para o Rio.

Confira os principais destaques da programação:
16/03 (Recife): Lançamento oficial e mostra de cinema no Cinema do Porto.
18/03 (Pesqueira): Círculo de saberes na Aldeia Xukuru.
19/03 (Recife/UFPE): Lançamento do novo sistema de monitoramento climático da Apac.
19 e 20/03 (Recife): Residência artística sobre eventos extremos na sede da Apac.
22/03 (Caruaru): Grande evento de encerramento no Parque Janelas para o Rio.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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