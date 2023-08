A- A+

ACESSIBILIDADE Com foco na inclusão, Recife lança Plano de Acessibilidade para as bibliotecas da rede do Compaz Devem ser implementados materiais e ferramentas para tornar os espaços mais acessíveis para pessoas com deficiência

O Compaz Escritor Ariano Suassuna, localizado no bairro de Cordeiro, Zona Oeste do Recife, recebeu, nesta sexta-feira (25), a cerimônia de lançamento do Plano de Acessibilidade da Rede de Bibliotecas pela Paz.

O projeto visa a promover uma série de iniciativas, como a aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva e ações de mediação de leitura, entre outras atividades inclusivas, para tornar as bibliotecas da rede do Compaz mais estruturadas e acessíveis para todos.

"A biblioteca é um ambiente democrático, não só para leitura, como também para a disseminação de informação, conhecimento e, claro, inclusão. Um plano deste tipo é de grande importância para trazer mais pessoas com deficiência para o âmbito da biblioteca e, assim, tornar aquele local mais agradável", ressaltou a Gerente de Planejamento e Articulação da Rede de Bibliotecas pela Paz, Fernanda Echeverria.

O evento aconteceu dentro da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que ocorre entre os dias 21 e 27 de agosto. Assim, o projeto promete realizar o acolhimento de todas as pessoas através da preparação desses espaços para que isso aconteça.

"Trazemos esse projeto à tona para que possamos incluir o máximo de pessoas possível nas bibliotecas do Recife. Sejam elas deficientes visuais, auditivas ou portadoras de algum espectro do autismo. Iremos equipar essas bibliotecas com ferramentas e materiais que possam realizar essa acessibilidade para que mais pessoas possam vivenciar o ambiente", pontuou o membro do Grupo de Trabalho de Acessibilidade da Rede de Bibliotecas pela Paz, Francisco Alexandrino.

No evento, a Associação Pró Evangelização das Crianças de Pernambuco (Apec-PE) fez a doação de exemplares da Bíblia Sagrada em braile para o acervo da Rede de Bibliotecas pela Paz. Também foram doadas 14 edições do livro de artes em braile e com audiodescrição do artista Ismael Caldas pelo Instituto Cordula.

"Estamos muito felizes de estar aqui porque temos o foco em inclusão, assim como o projeto. Queremos que todos possam desfrutar da obra deste grande artista que foi Ismael Caldas", pontuou o membro do Instituto Cordula, Pedro Xavier.

O Plano de Acessibilidade tem como objetivo implementar ações comunicativas, como cursos de libras e audiodescrição, além de serviços de serviços com foco em braile, em todas as unidades do Compaz. Também devem ser introduzidos novos exemplares de livros voltados para a acessibilidade em toda a Rede de Bibliotecas, além de capacitação dos profissionais que farão o atendimento e acolhimento.

"Nós já realizamos dois cursos de libras, no Compaz Miguel Arraes, além de unidades de saúde. O próximo terá início no Compaz Ariano Suassuna, no dia 12 de setembro, de maneira gratuita e para todos que que desejarem participar, e a inscrição pode ser feita no próprio local. Medidas desse tipo são importantes não só na luta pela inclusão, como também no combate contra o preconceito", declarou a chefe da Divisão da Gerência da Pessoa com Deficiência do Recife, Fabíola Maciel.

Também devem ser implementadas medidas de acessibilidade arquitetônica das bibliotecas, com uma reestruturação dos espaços para proporcionar conforto para pessoas com deficiência.

Além disso, ações de acessibilidade tecnológica, como softwares acessíveis nos dispositivos da biblioteca, e leitores autônomos e de áudio. Cursos para as equipes que compõem os pedaços também serão ofertados, para serviços como contação de histórias e promoção de eventos e apresentações artísticas para pessoas com deficiência.

Apesar das determinações, ainda não há um prazo definido para a implementação de todas as medidas. Algumas ações já estão sendo realizadas, como os cursos de Libras. A expectativa da prefeitura é de que todos os itens propostos no Plano de Acessibilidade entrem em vigor com mais agilidade, agora com o lançamento oficial.

Criação dos projetos

O Plano de Acessibilidade foi criado em 2018, em parceria entre o Grupo de Trabalho de Acessibilidade da Rede de Bibliotecas pela Paz e instituições e especialistas do Recife que trabalhavam com o tema.

Complementando o trabalho realizado, foram feitas visitas técnicas às Bibliotecas Parque das cidades de Medellín e Bogotá, na Colômbia, além dos espaços com sede em São Paulo, para observação do acervo, mobiliário e equipamentos adotados, registro fotográfico dos espaços ofertados e entrevistas com seus gestores.

A Rede de Bibliotecas pela Paz é um projeto iniciado em março de 2016, com a inauguração da Biblioteca do Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife. Na sua criação, foram incorporadas as bibliotecas populares de Casa Amarela e a Biblioteca Popular de Afogados, fundadas, respectivamente, em 1952 e 1955. Desde então, a rede tem crescido e, atualmente, sete bibliotecas fazem parte do sistema.



