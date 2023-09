A- A+

RECIFE Com foco na luta por direitos, 15ª Parada da Diversidade do Recife acontece neste domingo (24) A concentração começa no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da Capital; Confira principais atrações, entrevistas e grandes marcos desta edição

Com o tema "Periferia é livre para ser do jeito que é", a 15ª Parada da Diversidade do Recife acontece, neste domingo (24), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da capital. Com organização do Grupo de cidadania homossexuais de Pernambuco - GCHP, que idealizou o evento em 2009, quando ocorreu a primeira edição, a expectativa para este ano é a reunião de 50 mil pessoas.

A concentração para o evento acontece a partir de 13h no Terminal de ônibus de Dois Unidos e o público seguirá pela Avenida Hildebrando de Vasconcelos em direção ao centro de treinamento do Santa Cruz.

A Folha de Pernambuco preparou uma reportagem especial com os principais marcos e destaques desta edição da festa, e entrevistou o fundador da Parada, Ricardo José dos Santos, além da principal atração dos shows, a cantora Dany Myler, que promete trazer uma "mistura especial" no repertório do show, que promete ser histórico.

Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

Aprovação como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife seria uma vitória para a comunidade LGBTQIAPN+. - Foto: Nachos/Reuters

Esta edição da Parada da Diversidade do Recife já é histórica antes mesmo de acontecer. O motivo disso é o fato de que, através do Projeto de Lei n° 295/22, do vereador Ivan Moraes (PSOL), o evento foi aprovado na Câmara dos Vereadores, no dia 04 de setembro deste ano, como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade. A proposta seguiu para sanção do Prefeito João Campos (PSB), com prazo para até a próxima segunda-feira (25).

O idealizador do evento, Ricardo José dos Santos, contou à reportagem que a aprovação do projeto é uma grande conquista para a comunidade LGBTQIAPN+ e que o público pode esperar uma Parada da Diversidade ainda mais política e histórica do que nunca.

"A Parada se tornou patrimônio imaterial e cultural do Recife. É muito importante para a gente, que é da periferia, uma conquista desse tipo, que permite que possamos reunir a nossa comunidade, não só na Parada, como também outras ações sociais que continuaremos fazendo", afirmou o idealizador do evento.

A Parada da Diversidade do Recife surgiu em 2009 e só cresceu de lá para cá. Na primeira edição, de acordo com a organização, foram reunidas cerca de 20 mil pessoas e, nos anos seguintes, o número apenas aumentou.

Ricardo Santos chegou, inclusive, a afirmar que a Folha de Pernambuco foi o primeiro veículo de comunicação que cobriu o evento, ainda em 2009, e destacou a importância do reconhecimento para a comunidade, que segue lutando pelos seus direitos e utilizando o evento como porta-voz disso.

"A parada surgiu em 2009 através do queimado que eu e meus amigos jogávamos na quadra em Dois Unidos, onde discutíamos a possibilidade de fazer esse movimento político. O primeiro veículo a cobrir a nossa parada, inclusive, foi a própria Folha de Pernambuco, na primeira edição, quando reunimos quase 20 mil pessoas, e esse foi o nosso primeiro grande marco", começou. "Essa aprovação da Parada da Diversidade neste ano como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife é um grande avanço para a comunidade LGBTQIAPN+, mas também é importante destacarmos que não podemos parar o movimento enquanto os índices de mortes de pessoas da nossa comunidade no Recife não diminuírem drasticamente. A parada é um movimento político e um reconhecimento muito grande para nós", finalizou.

Ações sociais da Parada da Diversidade do Recife

Para além da festa e dos shows muito aguardados, a Parada da Diversidade do Recife também busca gerar um impacto positivo sobre todos os membros do bairro de Dois Unidos. Para isso, em parceria com a Prefeitura da cidade, além da Secretaria de Defesa Social (SDS), Defensoria Pública e Neoenergia, a organização fará um "Dia D" para realização e prestação de serviços de cidadania para os moradores da área.

A ação ocorre na Paróquia São Vincente de Paulo, na Rua Monsenhor Arruda Câmara, em Dois Unidos, das 8h às 12h neste sábado (23). Dentre os serviços, estão a testagem rápida para diversas doenças, como HIV, Sífilis e Hepatite, além de consulta do plano baixa renda da Neoenergia, do Cadastro Único (CadÚnico), prestação de orientações para a comunidade LGBTQIAPN+, entre outros.

"Traremos várias ações para uma Igreja Católica, Paróquia São Vicente de Paulo com ações para todo o bairro, em parceria com a Defensoria Pública, SDS, Prefeitura e Neoenergia, com diversos serviços sendo oferecidos, como checagem de questões de cidadania, como teste rápido, baixa renda da Neoenergia, CadÚnico, alerta Bike e Alerta Celular, orientações para a população LGBT, entre outros", explicou o idealizador da Parada da Diversidade do Recife.

Dany Myler é atração principal do desfile

Dany Myler, cantora pernambucana. - Foto: Virginia Rodrigues/Divulgação

Dentre as atrações, que contarão com trios elétricos, DJs, drag queens e outros artistas LBTQIAPN+, o destaque especial vai para a cantora Dany Myler, A artista, que possui 21 anos de carreira e participação em grandes bandas, como Garotões do Forró, Cavaleiros do Forró e Lolyta, atualmente segue em carreira solo.

Em conversa com a Folha de Pernambuco, revelou a expectativa para sua participação nos shows deste domingo, além de prometer uma mistura de ritmos, sempre relembrando seus maiores sucessos, para o público que comparecer à festa.

"A expectativa está a mil por estar fazendo parte da parada novamente. Tenho a chance de mais uma vez levar alegria para a comunidade LGBTQIAPN+, que merece um momento como esse, que não diz respeito apenas só à festa, como também à dignidade e luta pelos direitos dessas pessoas", iniciou.



"Estou preparando um repertório maravilhoso, levando o 'Bloco do Furacão' com uma mistura do brega clássico com o bregafunk, além de um novo toque sobre o axé com frevo. Também vão estar no repertório os maiores sucessos da Lolyta, como todos esperam, e estaremos lá celebrando essa mistura da nossa cultura pernambucana e nordestina, tem tudo a ver com a comunidade", finalizou Dany Myler.

A cantora esteve presente, inclusive, na 22ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, apoiando o movimento e alegrando o público com seus principais sucessos. Já há alguns anos, Dany Myler vem usando suas plataformas pessoais para a divulgação de pautas sociais importantes para a comunidade LGTQIAPN+. Durante a entrevista, ela ressaltou a importância da aprovação parcial do evento do Recife como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, e que este é apenas um passo da luta do movimento.



"Eu acho super importante (a aprovação) até porque a Parada da Diversidade movimenta muito não só a comunidade, como também a sociedade como um todo nas ruas, e fortalece os comércios locais também. A comunidade se mobiliza de fato para debater as condições políticas, a luta por direitos, mas sempre também dando espaço para a festa. Então a aprovação do prefeito João Campos seria muito importante porque o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife seria um grande marco para a comunidade", afirmou.



Também estarão presentes no evento diversas atrações, como Marquinhos Balada, Léo Vibe, Banda Bateu a Química, Isa Espartilho, Andrielle Matias, Paulinho Produtor, Banda Atrevida, Pikap Turbinada e Banda Saíra.



Esquema especial de segurança

O evento contará ainda com um esquema especial de segurança. Destacamentos da Autarquia de Controle de Trânsito Urbano (CTTU), das Polícias Militar e Civil, além de guardas municipais e agentes do Corpo de Bombeiros, estarão presentes na Parada da Diversidade garantindo o bom funcionamento do trânsito e a bem-estar dos presentes.



Também serão enviadas equipes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estarão a postos para o caso de alguém precisar receber assistência médica.

Veja também

síndrome Mariana Belém: entenda a síndrome de Cushing que fez a filha de Fafá de Belém engordar mais de 30 kg