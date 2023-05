A- A+

Saúde Com foco na saúde de gestantes, crianças e hipertensos, programa Planifica PE é lançado no Sertão Iniciativa tem o objetivo de oferecer à população mais acesso ao atendimento em saúde, no âmbito da atenção primária e da atenção especializada

O Governo de Pernambuco lançou, nessa segunda-feira (15), durante um evento realizado em Arcoverde, no Sertão, a Planificação da Assistência à Saúde (PAS). O Planifica PE tem o objetivo de oferecer à população mais acesso ao atendimento em saúde, no âmbito da atenção primária e da atenção especializada.

Com o lançamento do programa na Macrorregião III Sertão, 35 municípios vão receber as ações da planificação, com foco na saúde das gestantes, crianças e pessoas com hipertensão e diabetes. Com os grupos populacionais definidos, é possível determinar os riscos e vulnerabilidades relacionadas às condições de vida, escolaridade e acesso aos serviços.



A diretora-geral de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde, Eline Macedo, enfatizou que o Planifica é uma metodologia que organiza o processo de trabalho a partir do desenvolvimento da capacidade de profissionais em simplificar o atendimento. “A gente consegue atender a necessidade do usuário mais rápido, dentro da atenção primária. Sobretudo, com o ganho de redução de filas e a garantia da continuidade do cuidado no outro ponto da rede”, detalhou.





De acordo com a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti, a planificação também busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). “A atenção primária é o início de tudo, uma base sólida gera um resultado melhor. Temos que fortalecer a base na promoção, nos vários níveis da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento proporcional”, explicou.



Para a realização do projeto, o Governo de Pernambuco estabeleceu parcerias com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e a Umane, instituição filantrópica que apoia iniciativas ligadas à saúde pública.

“Todo o trabalho que tem sido feito é para conseguir organizar nossa rede de saúde e garantir atendimento descentralizado para a população. É necessário pactuar esses investimentos com os municípios e otimizar os processos para que as pessoas possam ser bem atendidas próximas às suas casas", ressaltou a governadora Raquel Lyra.

