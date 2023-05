A- A+

Capacitação Com foco no empreendedorismo, prefeitura oferece videoaulas via WhatsApp e Conecta Recife Os cursos ficarão disponíveis por tempo indeterminado e possuem, em média, 15 minutos cada

A Prefeitura do Recife (PCR) fechou uma parceria com a Uninassau para divulgar vídeos de capacitação profissional através do WhatsApp e do Conecta Recife de forma gratuita para a população.

São mais de 90 vídeos, cada de, em média, 15 minutos, com instruções, dicas, conceitos e práticas relacionadas a diversas áreas, como Tecnologia da Informação, Marketing e Gastronomia [Confira a lista completa no final do texto].



Com foco no empreendedorismo e na qualificação profissional, o material ficará disponível por tempo indeterminado.

Os cursos serão certificados pelo GoKursos, vinculado à Uninassau. Os inscritos podem escolher os vídeos por temas e assistir no momento em que considerarem mais oportuno, de maneira prática e gratuita.

Como ter acesso

Para receber as videoaulas, é só digitar “#cursosgo” na conversa com o WhatsApp da prefeitura: 81991171407. Outra opção é ir no site do Conecta Recife e, nos destaques, acessar o serviço GO Tá ON.

Prefeito João Campos ao anunciar os cursos | Hélia Scheppa/divulgação/PCR

“A iniciativa trabalha com as principais demandas da cidade, trazendo uma rápida formação. São vídeos super intuitivos e, quem assiste, logo pode começar a pôr em prática o que aprendeu. O objetivo é que, a partir desse novo aprendizado, as pessoas possam incrementar a sua renda. O interessante dessa proposta é a possibilidade de uma pessoa pegar informações muito rápidas e específicas para impulsionar algo que já tenha aptidão ou desejo de realizar e transformar em renda”, afirma o prefeito João Campos.

Confira a lista de áreas disponibilizadas nos cursos:



1 - ARTES, DESIGN E FOTOGRAFIA

2 - COMUNICAÇÃO

3 - CRESCIMENTO PESSOAL

4 - CUIDADO COM O IDOSO

5 - DICAS PARA CASA

6 - ELETRÔNICA

7 - EMPREENDEDORISMO

8 - GASTRONOMIA

9 - IDEIAS EMPREENDEDORAS

10 - MARKETING

11 - MASSAGEM

12 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

13 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

