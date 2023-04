A- A+

Recife Com foco em lazer e esportes para idosos, Jardim do Poço será construído na Zona Norte do Recife A previsão é que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2024

Um terreno de 12 mil m², nas imediações do número 2.000 da avenida Dezessete de Agosto, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, será desapropriado para a construção do Jardim do Poço, área de convívio, lazer e esportes com foco nos idosos.

De acordo com a gestão da capital pernambucana, o equipamento público terá quadras de esportes, pista de cooper, mobiliário infantil, parcão, espaço para o público da terceira idade, além de uma Academia da Cidade. Serão preservados 69% de área verde no local.

Jardim do Poço. Foto: Divulgação/PCR

A previsão é que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2024. O projeto será executado pelo Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife. O valor da estrutura e o prazo de entrega não foram divulgados. Segundo a chefe do Gabinete, Cinthia Mello, o projeto foi pensado prioritariamente para os idosos.

“A ideia do projeto é que seja um equipamento misto onde o idoso possa encontrar um local para prática de esportes, mas também possa desfrutar da companhia de pessoas das mais diversas idades, então o uso misto garante também essa socialização”, afirmou Cinthia Mello.

Jardim do Poço. Foto: Divulgação/PCR

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Recife é a terceira capital brasileira com maior percentual de idosos, com 9,4% da população com 60 anos ou mais. A cidade está atrás somente do Rio de Janeiro e de Porto Alegre.

Além dos bairros de Casa Forte, Poço, Santana e Monteiro, o Jardim do Poço também vai beneficiar moradores da Iputinga, na Zona Oeste, que poderão ter acesso ao espaço pela Ponte Jaime Gusmão, que pretende conectar os bairros do Cordeiro e Iputinga à Zona Norte.

Outras 17 Zonas Especiais de Interesse Social nos territórios das redondezas também serão beneficiados pelo novo equipamento. São elas o Sítio do Cardoso, Sítio do Berardo, Novo Prado, Benfica, Vila União, Brasilit, Vila Arraes, Sítio Wanderley, Torrões, Prado, Vila do Siri, Capunga, Vila Esperança Cabocó, Alto do Mandu, Abençoada por Deus, Vila Inaldo Martins e Poço da Panela.



Jardim do Poço. Foto: Divulgação/PCR

De acordo com a Prefeitura do Recife, o equipamento será conectado com o Jardim Secreto, um espaço nas redondezas que possui 3 mil m² e serve como ponto de descanso, contemplação, educação ambiental e convívio social. A área foi transformada há quase 6 anos por um coletivo de voluntários e recebe manutenção da gestão municipal.

A expectativa da Prefeitura do Recife é tornar a capital pernambucana a Cidade Parque até 2037, com a criação de um grande sistema de parques e praças às margens do Rio Capibaribe, formado por passeios, ciclovias, área de lazer e contemplação, passarelas, mirantes, alamedas e píeres para pequenas embarcações.



Segundo a gestão municipal, a capital possui 91,9 km² de área verde, o que representa 42,1% do seu território. A cidade conta ainda com mais de 660 áreas verdes, entre praças, parques e refúgios.

Veja também

frança Declarações de Macron sobre Taiwan geram controvérsia