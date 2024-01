Com muito frevo pernambucano, André Rio abre o Réveillon na virada do Polo Pina; confira atrações

A- A+

Com o frevo "Chuva de Sombrinhas", o cantor pernambucano André Rio abriu a noite de Réveillon na Virada Recife 2024, na noite deste domingo (31), no Polo Pina, Zona Sul do Recife.



Ainda com público tímido no início da noite, André Rio faz o Réveillon virar um verdadeiro Carnaval e levanta os presentes que vieram curtir a chegada de 2024 no Virada Recife.



O frevo toma mesmo conta do local. Logo depois, ele entoa "O Bicho Vai Pegar”, de Almir Rouche, e esquenta as últimas horas de 2023.



O cantor homenageia Marrom Brasileiro no palco do Virada Recife com a música “Arrea Lenha”, composição do artista. Depois sobe ao palco para cantar com ele a cantora Mônica Ferraz.



Ainda se apresentarão na Virada Recife;



21h20 - Mari Fernandez

23h30 - Alceu Valença

1h30 - Felipe Amorim

3h20 - Conde



À 0h, a chegada do Ano-novo terá queima de fogos de 15 minutos na Virada Recife.



Haverá também show pirotécnico no Parque das Graças e na rua da Aurora, além do tradicional polo Acaiaca, em Boa Viagem, na orla da Zona Sul.







Também haverá espetáculo pirotécnico nos polos descentralizados do Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição. No Pina e no Acaiaca, o espetáculo terá duração de 15 minutos.



Em todos os polos, os fogos não terão estampido, de acordo com a legislação vigente na cidade



Matéria em atualização

