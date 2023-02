A- A+

MOBILIDADE Com Galo Gigante desmontado, Ponte Duarte Coelho volta a receber veículos Liberação da via aconteceu às 16h17 desta quarta-feira (22)

A Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, voltou a receber passagem de veículos, após o desmonte da escultura do Galo Gigante. A liberação da via aconteceu pouco depois das 16h desta quarta (22).

Duas equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estiveram no local para retirar os cavaletes dos dois lados da ponte. Os agentes não quiseram dar entrevistas.

Logo após a escultura ser desmontada, a área, assim como vários outros pontos da cidade, passou por um processo de limpeza. A frase "Recife sem racismo" pintada sob o Galo no asfalto, no entanto, não foi apagada, deixando visível a mensagem antirracista que a obra levantou na edição deste ano.

Galo Gigante do Carnaval 2023 teve combate ao racismo como temática (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

Veja também

Mundo EUA sanciona rede mexicana que fornecia insumos ao Cartel de Sinaloa