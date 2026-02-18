Qua, 18 de Fevereiro

Com gosto de quero mais, Recife se despede do Carnaval 2026 com o frevo do Orquestrão

Abertura foi com o Encontro de Maracatus de Baque Solto, unindo a tradição das nações

Artistas animam último dia de folia no RecifeArtistas animam último dia de folia no Recife - Foto: Wagner Ramos/PCR

É de fazer chorar! A despedida do Carnaval do Recife, nessa terça-feira (17), foi celebrada no principal palco da capital pernambucana, o Marco Zero, com seis atrações de peso que cantaram do maracatu ao frevo.

A abertura foi com o Encontro de Maracatus de Baque Solto, unindo a tradição das nações de diversas regiões do estado. Na sequência, Nena Queiroga entoou muitos frevos, animando o público presente.

A festa contou ainda com Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença, que trouxeram ao palco grandes sucessos, contagiando a todos que aguardavam pelos artistas.

Para encerrar o Carnaval do Recife, a chegada da "quarta-feira ingrata" foi ao som de Maestro Spok e o Orquestrão, que prolongaram o frevo até o sol raiar, agitando os presentes que não queriam deixar acabar uma das festas mais emblemáticas de Pernambuco.

