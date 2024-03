A- A+

SEMANA SANTA Com homenagem à Leda Alves, Sítio Trindade recebe 22ª edição da Paixão de Cristo de Casa Amarela Espetáculo acontece entre esta quinta-feira (28) e sábado (30), com três apresentações, sempre a partir das 20h

Em meio às comemorações da Semana Santa, o Sítio Trindade, localizado na Zona Norte do Recife, recebe a 22ª edição da Paixão de Cristo de Casa Amarela. Ao todo, 100 pessoas estão envolvidas no espetáculo, que acontece, gratuitamente, entre esta quinta-feira (28) e sábado (30), com três apresentações, sempre a partir das 20h.

Neste ano, a homenagem da Paixão de Cristo de Casa Amarela é dedicada para a atriz e ativista Leda Alves, que faleceu em novembro de 2023, aos 92 anos. Forte defensora da cultura, ela, por muitos anos, acompanhou o espetáculo no Sítio Trindade.

Dividida em 17 cenas, a Paixão de Cristo de Casa Amarela segue, neste ano, com a utilização de cenários projetados em laser, tecnologia conhecida como "vídeo mapping". Além disso, os ambientes naturais do Sítio Trindade também são integrados ao espetáculo para oferecer uma experiência diferenciada. A direção do trabalho é do professor Ulisses José do Nascimento.

Outro ponto está nos papéis de destaque do espetáculo. Neste ano, Jesus Cristo é interpretado pelo ator George Floro Acioly, que contracena com sua mãe biológica, Marly Floro Câmara, no papel de Maria. O restante do grupo é formado, em sua maioria, por moradores do bairro, que todos os anos se juntam para manter viva a tradição.

Infraestrutura

A infraestrutura do espetáculo deve contar com banheiros químicos, espaço para pessoas com mobilidade reduzida, cadeiras e arquibancada. A parte operacional conta com apoio da Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, CTTU, entre outros órgãos.

A Paixão de Cristo de Casa Amarela conta com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo do Estado, por meio do Pernambuco das Paixões. Há ainda apoio da Prefeitura do Recife, Secretaria de Cultura do Recife, da Fundação de Cultura e da Paróquia de Santa Isabel.

Serviço

Paixão de Cristo de Casa Amarela

Data: 28, 29 e 30 de março

Horário: 20h

Local: Sítio da Trindade, Estrada do Arraial, n° 3259 - Casa Amarela

Acesso gratuito

