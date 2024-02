A- A+

Luto Com homenagens de amigos e familiares, Dávine Muniz é enterrada nesta sexta-feira (2) Professora foi vítima de acidente em brinquedo no Mirabilandia, em setembro do ano passado

Foi enterrada, na manhã desta sexta-feira (2), Dávine Muniz Cordeiro, a professora vítima de um acidente em um brinquedo do Mirabilandia. O velório aconteceu no Cemitério de Santo Amaro e contou com diversas homenagens de amigos e familiares.

Velório de Dávine Muniz, professora de inglês que faleceu em decorrência de acidente no Parque Mirabilandia. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco

Dávine estava internada desde setembro do ano passado, e teve sua morte confirmada na última quinta (1). A causa do falecimento não tinha sido informada, mas de acordo com a família, ela vinha sofrendo com diversas infecções decorrentes do seu quadro grave de traumatismo cranioencefálico e fraturas nos membros superiores.

Dávine Muniz. Foto: Arquivo pessoal

Dávine era bastante querida por sua família e amigos, e isso ficou claro nas diversas coroas de flores que estavam presentes no local. E para Rafaella Salgues, amiga que trabalhou com a professora em um curso de inglês, ela era uma pessoa única.

"Conheci Dávine no curso de inglês, onde trabalhamos juntas. A partir do primeiro dia eu já me identifiquei com ela, por causa do seu cabelo colorido - meio rosa e meio azul. A partir de então, a gente teve amizade fora também. Chegamos a curtir algumas idas ao barzinho e íamos passar o último réveillon na casa dela. Perder um amigo já é bem difícil, e perder Dávine é ainda mais, porque ela sempre tinha uma palavra de consolo, além de sempre se fazer presente, até mesmo quando estava distante", disse.

Lorrayne Ferreira, que também era amiga de Dávine e trabalhou junto com ela no curso de inglês, além de elogiar a professora, disse que será muito difícil superar a morte da amiga.

"Dávine sempre foi uma pessoa que nos incentivava bastante. Perder ela é um absurdo para a gente. É uma dor imensurável, em que não vamos conseguir se recuperar tão cedo", relembrou.

Lorrayne Ferreira, à esquerda, e Rafaella Salgues, à direita, ambas amigas de Dávine. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco.

Veja também

AMÉRICA CENTRAL Bukele, o presidente que mudou El Salvador