Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rio de Janeiro

Com impactos em vários bairros, Rio entra em estágio de 'risco de ocorrência de alto impacto'

Medida foi tomada após interdições que impactam diversas vias da cidade

Reportar Erro
Megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro deixa ao menos 60 mortosMegaoperação policial realizada no Rio de Janeiro deixa ao menos 60 mortos - Foto: Mauro Pimentel/AFP

A cidade do Rio entrou, às 13h48, no estágio 2 do nivelador de risco adotado pelo Centro de Operações, da prefeitura. Este nível de atenção é atingido quando "há risco de ocorrência de alto impacto" na cidade, de um total de cinco estágios.

A medida foi tomada após interdições que impactam diversas vias da cidade, em retaliação de criminosos à megaoperação policial realizada nos complexos do Chapadão e da Penha.

Vias no entorno dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão, São Francisco Xavier, na Zona Norte, Freguesia (Jacarepaguá) e Taquara, na Zona Sudoeste, passam por interdições temporárias em função de ocorrências policiais.

Leia também

• Castro chama ADPF das Favelas de 'maldita' ao citar dificuldades na megaoperação no Rio

• Rio de Janeiro tem operação mais letal da história do estado com ao menos 60 mortos

• Secretário do Rio cita "Estado de Guerra"; "é impossível combater crime organizado sozinho"

Segundo a Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram os itinerários alterados. De acordo com a MOBI-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, foram impactados pelas ocorrências. Sofreram impactos as seguintes regiões: Anchieta, Méier, Serra Grajaú Jacarepagua, Av. Brasil, Linha Amarela, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha.

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, deixou policiais civis mortos e outros agentes feridos, na manhã desta terça-feira. Dezenas de suspeitos foram mortos. Ao todo, 2,5 mil agentes estão envolvidos na ação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter