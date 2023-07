A- A+

AÇÃO SOCIAL Com inauguração da Vila Padre Arlindo, ação social oferece serviços para população de Tamandaré Missa também será celebrada na Igreja da Matriz de São Pedro, às 18h desta quarta-feira

Celebrando o Dia Municipal da Solidariedade, a cidade de Tamandaré, no Litoral Sul, contará nesta quarta-feira (19) com uma ação social promovida pela Vila Padre Arlindo. O serviço, que será oferecido no espaço em que funcionava o antigo Sesi Tamandaré, das 8h às 16h, deverá reunir ações de saúde, cidadania e recreação.

De acordo com a organização, será possível realizar a retirada de título de eleitor, transferência de título, entre outros serviços relacionados à Justiça Eleitoral. Além disso, uma delegacia móvel também estará disponível para quem deseja realizar registro de boletim de ocorrência.

A ação social reunirá ainda serviços da área de saúde, oferecendo atendimento odontológico, serviço de ótica, exames de saúde, entre outros. Já para as crianças, o dia será reservado para a realização de diversas atividades de recreação e brincadeiras.

O evento também marca a inauguração da Vila Padre Arlindo. O espaço, batizado em homenagem ao padre titular da paróquia de São Pedro, promete reunir gastronomia, cultura e arte, reforçando o potencial turístico e econômico da região.

Segundo a empresa responsável pela gestão do local, cerca de 10% da arrecadação obtida com a locação das lojas será revertida para a obra social administrada pelo padre. “A ideia é fazer um grande trabalho social, dando continuidade ao trabalho de ajuda emergencial àqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, com entrega de cestas básicas, atendimentos médicos e cursos técnico profissionalizantes”, afirmou Marcelo Alves, sócio da Arena Carneiros.

Na data, uma Missa em Ação de Graças será celebrada na Igreja da Matriz de São Pedro, às 18h. Comandado pelo padre Arlindo, o momento de fé e religiosidade, que com a participação especial do cantor Santanna, também será de comemoração pelo aniversário do sacerdote.

