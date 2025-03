Com investimento de R$ 100 mil, Pernambuco inaugura Centro de Formação Esportiva

A- A+

O município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebeu um novo Centro de Formação Esportiva na manhã desta segunda-feira (17). O espaço funcionará na Vila Olímpica, em Rio Doce, e beneficiará até 150 crianças, com idades entre 7 e 12 anos.

A abertura do núcleo olindense foi feita na quadra da Escola de Referência em Ensino Médio Professor Ernesto Silva, no mesmo bairro. Diversos representantes do Governo de Pernambuco e da Prefeitura da cidade compareceram, além dos alunos assistidos pelo projeto.

Parceria

O CFE é feito em convênio da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco com a gestão municipal e visa a oferecer atividades esportivas de qualidade, utilizando as instalações esportivas já existentes na cidade, a fim de promover as políticas que fomentem atividades esportivas no território.

Com início das aulas marcado para o dia 4 de abril, os jovens poderão mergulhar de cabeça nas oportunidades de conhecimento de diversos esportes, promovendo saúde, integração social e o desenvolvimento de habilidades diversas.

De acordo com a governadora em exercício, Priscila Krause (PSDB), Pernambuco conta com nove CFE's em diversos municípios, como Petrolina, Arcoverde, São Lourenço da Mata, Palmares, Macaparana, Caruaru, Camutanga e Recife. Há previsão de multiplicação desse número até o final de 2025.

"Os Centros de Formação Esportiva são de suma importância, porque a gente faz o contato desses jovens com o esporte educacional, onde eles terão acesso a várias modalidades, até para identificar se eles se afinam com alguma delas e, quem sabe, a gente tire daqui algum campeão olímpico. Temos tradição em ter medalhistas olímpicos no nosso Estado. Daqui para o final do ano, serão 53 centros", revelou ela.

Vice-prefeito de Olinda, Chiquinho tem história longa com o futebol. Criado na Comunidade Beira-Mangue, na cidade, ele é ex-jogador do Sport. Atuou no time como meio-campista, com duas passagens, entre 1994 e 1996 e uma última em 1999. O vice-líder do Executivo municipal comemora a chegada do núcleo do CFE.

"A gente recebe esse centro com muito orgulho. É fruto de uma conversa que a gente já tinha desde o ano passado. Ele fortalece a comunidade esportiva do município. No nosso plano de governo, existia esse olhar mais sensível para essa comunidade. Eu, como um grande esportista, entendo a importância de projetos como esse. Aqui serão ofertadas todas as modalidades, como basquete, vôlei e futebol. O esporte é transformador. Ele transforma vidas", comentou o gestor.

Entre os alunos beneficiados, está Vitória Graziele, de 10 anos. Estudando no 5º ano da Escola Municipal Chico Science, ela chamou a atenção do público e agradeceu pela oportunidade que terá, daqui para frente, de adquirir novas possibilidades de conhecimento.

Junto a Priscila, Chiquinho e outros representantes políticos, ela participou da assinatura de um termo de fomento que consolida o convênio entre Estado e município.

"Eu quero agradecer por estar aqui e por poder participar, aprendendo mais sobre esportes. Isso é muito importante para mim e para os meus colegas, porque nos ajuda a crescer, fazer amigos e nos divertir de forma saudável. Obrigado por essa oportunidade. Eu vou aproveitar bastante", declarou a garota.

Emissão de documentos pela SDS

Durante a cerimônia, a Secretaria de Defesa Social ofereceu emissão gratuita de RG para estudantes matriculados na Erem Professor Ernesto Silva, contribuindo para a inclusão social e o apoio aos jovens da cidade.

Veja também