saúde Com investimento de R$ 27 milhões, Governo de Pernambuco inicia compra de 20 mamógrafos digitais Empresas podem concorrer para participar a partir do dia 15 de abril

O Governo de Pernambuco abriu o processo de registro de preços para compra de 20 mamógrafos digitais, com investimento máximo previsto de R$ 27 milhões. O objetivo é trazer os equipamentos para reforçar os atendimentos nas unidades da rede estadual de saúde, para hospitais da Região Metropolitana, Agreste e Sertão. A concorrência entre as empresas começa a partir da próxima segunda-feira (15).

“Os novos mamógrafos de alta tecnologia que vão chegar à rede estadual de saúde vão tornar o exame mais acessível e próximo aos pacientes. Nosso compromisso é descentralizar a rede e permitir que as pacientes façam o exame perto de casa. Vamos reforçar esses exames em Pernambuco porque sabemos que é muito importante conseguir detectar as doenças de forma precoce para fazer o tratamento”, explicou a governadora em exercício Priscila Krause.

Os equipamentos, com estereotaxia e tomossíntese, têm prazo de chegada de 90 dias, a partir da assinatura do contrato com a proposta vencedora. O mamógrafo permite uma visão tridimensional ao especialista, e, com isso, traz uma imagem mais clara do tecido mamário. O método, além de oferecer maior segurança, precisão no diagnóstico e conforto para o paciente, diminui o número de pessoas - principalmente mulheres - que precisam retornar ao hospital para passar por exames complementares.

“Sabemos o quão importante é, dentro do plano de governo da governadora Raquel Lyra, os investimentos na assistência materno-infantil. Então, para a prevenção das doenças da mama, do câncer de mama, uma doença extremamente frequente na população, poder ampliar o acesso das mulheres ao exame, dentro do propósito de cuidar das pessoas, reforça o compromisso com a saúde das mulheres pernambucanas”, avaliou a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Mamógrafo digital. - Foto: Maria Eduarda Bione/SES

Unidades contempladas

Assim que a remessa for entregue ao Estado, os mamógrafos digitais vão ser distribuídos para o Hospital da Mulher do Agreste (HMA), o Hospital Barão de Lucena (HBL) e o Hospital Agamenon Magalhães (HAM). Outros quatro aparelhos vão ficar de reserva técnica. As Unidades Pernambucanas de Atenção Especializadas (UPAEs) de Goiana, Petrolina, Abreu e Lima, Salgueiro e Ouricuri também receberão, cada uma, um equipamento. Outros oito serão distribuídos nas demais microrregiões.

Atualmente, além das UPAEs, a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) fornece o exame de mamografia nos hospitais Barão de Lucena e Agamenon Magalhães.

