Com investimento de R$ 3,5 milhões, Funase vai implantar videomonitoramento nas unidades

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) assinou contrato para implantar serviço de monitoramento em suas unidades de internação e internação provisória.

O investimento de R$ 3,5 milhões foi viabilizado por meio de adesão à ata de registro de preços do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A Funase contará com equipamentos modernos e com central de monitoramento inédita, que permitirá o acompanhamento em tempo real por parte da Coordenadoria de Segurança e Inteligência da instituição.



“É uma conquista que reforça o compromisso com a proteção dos adolescentes e com a valorização do trabalho das equipes que atuam diariamente nesses espaços”, destacou a presidente da Funase, Raissa Braga.

Segundo a Funase, o sistema deverá ser implantado em até 60 dias após a assinatura do contrato com a empresa Teltex Tecnologia S.A.

O valor dos investimentos contempla tanto a instalação de novos equipamentos quanto o serviço de manutenção com reposição de peças por parte da empresa.

Esse contrato inicial tem vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

