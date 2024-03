A- A+

AVANÇO DO MAR Com investimento de R$ 4 milhões, Recife busca projeto para enfrentar avanço do mar Estudos devem acontecer nas orlas do Pina, Boa Viagem e Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade

A Prefeitura do Recife lançou uma licitação para a contratação de estudos e projetos para ir em busca de soluções para o enfrentamento do avanço do mar nas orlas das praias de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, na Zona Sul. Ao todo, foram disponibilizados R$ 4.190.996,23 para o certame.

Vale lembrar que o Recife é a 16ª cidade mais afetada do mundo pelo avanço do mar e pelas mudanças climáticas. Um exemplo disso foram os alagamentos registrados nos bairros de Boa Viagem e Ilha do Leite, na área central, na segunda-feira (11).

O caso não aconteceu por conta de chuvas, como é comum, mas por conta de uma maré alta que afetou o sistema de escoamento da cidade. Motoristas e pedestres também sofreram para se locomover nos pontos.

Como vão ser os estudos

A área abrangida pelos levantamentos compreenderá toda a faixa de areia dessas praias citadas acima, das proximidades com a rua Dr. Arlindo dos Santos Maciel até o final da Brasília Teimosa. Ao todo, o projeto totaliza aproximadamente 9,3 km de extensão. A ação integra o projeto Orla Parque, da Prefeitura do Recife.

Os estudos devem ocorrer nos trechos da orla marítima onde exista uma redução da faixa de areia, que comprometem a infraestrutura urbana, devido ao avanço do mar e à erosão costeira.

Após a conclusão dos levantamentos, o objetivo é que os resultados apontem as soluções necessárias para conter o avanço do mar e promover a recuperação dessas áreas públicas.

"Diante das circunstâncias impostas ao longo do tempo pelo avanço dos processos erosivos e do avanço do mar, não restam dúvidas quanto a necessidade de tomada de ações para novas intervenções, desta vez de modo que se possa além da estabilização do avanço erosivo, devolver também o reequilíbrio sedimentar do ambiente costeiro", começou a diretora de Manutenção da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), Gabriela Buarque.

"Este, por sua vez, será proposto após estudos, ensaios e projeto executivo para posterior contratação de obras de engenharia, que irão possibilitar a requalificação da faixa de areia de praia, devolvendo assim a largura segura de sua utilização, a qual se encontrava antes dos processos de erosão se desencadearem", completou.

Futuro alarmante com elevação do mar

O aumento do nível do mar é uma consequência direta da elevação da temperatura que causa, entre outras mudanças, o derretimento das geleiras nos polos.

Com o objetivo de demonstrar essa perspectiva alarmante, a organização Climate Central produziu, ainda em 2021, uma série de simulações que mostram como ficariam diversos pontos do mundo, inclusive do Recife, caso o nível do mar se eleve.

Na simulação, foram exibidos como ficariam trechos do bairro de Casa Amarela e da região em torno do Estádio dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, em 2050, em patamares de aumento de até 4ºC.

Nas imagens, que podem ser conferidas abaixo, é possível ver como as áreas estão atualmente, e como elas ficariam caso a temperatura média do planeta aumentasse por conta da emissão desenfreada de carbono continue.

