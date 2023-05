A- A+

Jardim Fragoso Com investimento de R$ 4,8 mi, Olinda ganhará parque de um hectare; confira detalhes da estrutura A previsão é de que a intervenção urbanística fique pronta em 12 meses

Conhecida como Campo do Grêmio, uma área de um hectare no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, vai virar um parque.

O investimento de R$ 4,8 milhões é fruto de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional que foi resgatado pela prefeitura do município.

A previsão é de que a intervenção urbanística fique pronta em 12 meses.

A estrutura contará com dois campos de futebol, sendo um de society, duas quadras, pista de cooper, estacionamento, anfiteatro, playground e espaço de convivência.

Estrutura do novo parque em Olinda | Foto: Divulgação

De acordo com a gestão municipal, "no que diz respeito à drenagem, o serviço vai levar as águas pluviais para os canais Fragoso e Bultrins-Fragoso, acabando com os alagamentos".

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio, acredita que o parque deve atrair não só a população local, mas pessoas de outros lugares:

"Sabemos dessa responsabilidade de mudar a vida dessa localidade e das pessoas. Essa obra vai fazer com que gente de todos os lugares venham frequentar esse espaço e valorizar o local que vocês moram".

Ainda não tem nome

O nome do parque ainda não foi definido. Segundo a gestão, é algo para ser resolvido no futuro. Por enquanto, o projeto é identificado como "Lagoa de Ouro Preto", por causa do rio que passa pelo local.

