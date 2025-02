Com investimento de R$ 8,2 milhões, 2ª etapa da UPAE-R é entregue, na Estância

A- A+

Após quase um ano da inauguração, o Governo de Pernambuco entregou a segunda etapa da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada e Reabilitação (Upae-R), na manhã desta segunda-feira (13).

O centro, que fica na Rua Interna, 801, na Estância, Zona Oeste do Recife, foi construído em uma parceria do Governo de Pernambuco com o Governo Federal e a Caixa Econômica. Ao todo, foram investidos R$ 8,2 milhões. Ele tem capacidade para realizar até 10 mil atendimentos mensais.

Nomes que cuidam da administração pernambucana, como a governadora Raquel Lyra (PSDB), a vice, Priscila Krause (Cidadania), a secretaria de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, e demais autoridades políticas estiveram na inauguração do espaço.





Agora, com a ampliação, a UPAE-R passa a contar com um centro de reabilitação, que inclui uma quadra poliesportiva, cozinha experimental e uma piscina aquecida.

Serviços

Desde março do ano passado, quando foi inaugurado, o centro oferece serviços de geriatria, reumatologia e de médicos vasculares, além de dispor de profissionais das áreas de psicologia, nutrição, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia neuromotora, enfermagem e serviço social.

Dedicada ao público a partir dos 60 anos, a UPAE-R deve receber pacientes de todo o Estado. O acesso à unidade, que é coordenada pelo Hospital Geral de Areias, se dá pela Gerência de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde (Gramb/SES-PE).

Raquel Lyra comemorou a ampliação do espaço de saúde. Este é um espaço inédito no Estado. Ela prometeu ampliação da UPAE-R para outras cidades, como Caruaru e Petrolina.

“Aqui vamos trabalhar com terapia ocupacional, angiologista, pé diabético, aqui do Hospital Geral de Areias, podendo atender melhor a população que mais precisa, numa área muito carente, que é o trabalho de reabilitação das pessoas e de permitir aos idosos ter uma vida com mais qualidade e manter as suas habilidades e potencial neurológico e motor da melhor maneira possível”, comentou a chefe do Executivo local.

Pé Diabético

A unidade também é a nova sede dos Programas do Pé Diabético e de Acolhimento ao Idoso, que antes estavam sediados no Hospital Geral de Areias (HGA), ampliando ainda mais a rede de cuidados para essa população tão vulnerável.

“A UPAE-R é a primeira de reabilitação no Estado, com foco na pessoa idosa. A gente trabalha em pacientes com demência, faz terapia ocupacional, hidroginástica e também em centros terapêuticos que permitem a vida em comunidade de uma população que, cada vez mais, envelhece em Pernambuco.

Equipe profissional

A equipe da unidade é composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, além de médicos e enfermeiros. A estrutura física da unidade conta com salas de pilates, dança, exercícios físicos para equilíbrio, força e resistência, além de uma sala de jogos e artesanato.

Como receber atendimento?

Os interessados em utilizar os serviços devem procurar o setor de Serviço Social da UPAE-R, onde será realizado um cadastro, e as vagas serão oferecidas conforme a disponibilidade.

Dia de entregas na Saúde

Esta quinta-feira (13), é marcada por importantes entregas na área da saúde.

Além da segunda etapa da UPAE-R, Raquel deve inaugurar o novo Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Fundação de Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), especializado em hematologia.

A previsão é de que o espaço seja entregue ainda pela manhã.

