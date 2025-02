A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: Com irreverência e animação, Virgens do Bairro Novo reúne foliões neste domingo (23) Concentração do bloco aconteceu na Praça 12 de março

Purpurina, perucas e muita animação foram os itens principais entre os foliões que chegaram para brincar no bloco das Virgens do Bairro Novo, tradicional festejo de Olinda, que aconteceu na manhã do último domingo.

A concentração, na Praça 12 de Março, reúne uma multidão animada que não fica parada enquanto espera a saída oficial do cortejo.

Antes dos trios elétricos tomarem conta das avenidas da cidade, os foliões presentes assistem ao tradicional concurso da melhor Virgem de Olinda.

Segundo Renato Feitosa, diretor do bloco, o evento aconteceu com o apoio da prefeitura de Olinda e do governo do estado, que articularam estruturas de segurança e mobilidade.

"Hoje teremos 13 atrações musicais de trios elétricos, duas orquestras e quase 18 apresentações no total. Teremos também trios com duas bandas e estamos esperando um grande público", destacou.

A saída oficial do desfile aconteceu por volta das 12h.



A saída oficial do desfile aconteceu por volta das 12h.

O percurso passou pela Av. Presidente Getúlio Vargas e seguiu por ela até um quarteirão antes do Shopping Patteo.

Para o próximo ano, Feitosa adiantou que mudanças acontecerão para aumentar a festa.

“Traremos muitas novidades, incluindo mudanças na data e no roteiro, com grandes atrações nacionais e novos investimentos. Nosso objetivo é fortalecer a cultura popular de Pernambuco e expandir ainda mais o bloco”, revelou.

Concurso

Os inscritos no concurso cultural da Melhor Virgem disputaram em sete categorias: Luxo, Originalidade, Destaque, Grupo, Sapeca, Tímida e Malamanhada.

Os vencedores de cada categoria receberam uma premiação de 500 reais e um troféu comemorativo.

Entre as campeãs, estava Gerhard Bachmair, vencedor da categoria “Tímida”. Casado com uma brasileira há 13 anos, o austríaco não perde um carnaval recifense.

“Todo ano gostamos de vir ao Carnaval do Recife, mas é a primeira vez que concorro nas Virgens e que desfilo. Para mim, é uma alegria muito grande, toda essa felicidade contagia”, explicou.

Na categoria “Luxo”, a mais chamativa, Cláudio Lira, que levou o segundo lugar, revelou que demorou cerca de um mês para montar a roupa completa, que contava com milhares de lantejoulas douradas, roxas e rosas.

“São 25 anos desfilando nas Virgens e esse ano eu pensei em homenagear a Deusa do Sol, com inspiração nas roupas das escolas de samba”, destacou.

Na categoria "Destaque", a fantasia campeã trouxe uma forte mensagem em apoio aos direitos das mulheres, com nome "Todas as mulheres" e uma palca acompanhada dos dizeres "Contra o feminicídio".

Atrações

Entre as atrações que fizeram parte da festa, estavam os artistas Almir Rouche, Nonô Germano, Sheldon, Mc Leozinho, Renatto Pires, Nanara Belo, Allan Diboa, Felipe Original, Asas da América, Júnior Maranhão, Luan Douglas, Dadá Boladão e Som da Terra.

Sustentabilidade

Ao longo de todo o evento, cerca de 40 catadores recolheram garrafas plásticas e latinhas de alumínio, por meio de um trabalho em parceria com a cooperativa Devoluto.

Segundo a organização do evento, todo o material recolhido será levado para a a Coocencipe, que fará a reciclagem.



