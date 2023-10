A- A+

INVESTIMENTOS Com João Campos, ministro Dino assina pacto para investimentos em segurança nas escolas O líder da Justiça e Segurança Pública também autorizou a instalação de Casa da Mulher do Brasil e construção de nova sede da Polícia Federal

A cidade do Recife deu um passo importante concernente à segurança pública. Foi assinada, nesta quarta-feira (11), no Compaz Governador Eduardo Campos, Alto Santa Terezinha, uma pactuação que prevê o repasse de recursos de R$ 3 milhões para o fortalecimento, aprimoramento ou institucionalização de patrulha ou rondas especializadas nas instituições de ensino, através do Programa Nacional de Segurança nas Escolas.

O pacto foi firmado durante visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), à cidade. O prefeito João Campos (PSB) também participou da assinatura e comentou sobre o feito.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB) | Foto: Thalis Araújo/ Folha de Pernambuco

"Essa ação de segurança nas escolas tem um diálogo aberto com os municípios. A gente tem hoje uma patrulha escolhar e a estamos fazendo a implementação de forma trasnversal, ou seja, com equipamentos, reforço e remuneração dos profissionais. Isso contempla todas as 330 unidades educacionais", explicou o gestor municipal.

Também foi anunciada a instalação de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. O investimento para esse projeto é de R$ 16 milhões. O espaço vai acolher mulheres em situação de violência e contará com serviços especializados e multidisciplinares, como atendimentos judiciais e de saúde.

Ainda durante a visita, Dino pôde conhecer as dependências do Compaz citado no começo da reportagem, que terá a estrutura expandida em 40 unidades espalhadas por diversos Estados da Federação. Ele conferiu o funcionamento do Espaço Conecta, da Bebeteca e conheceu os alunos da Escola Social do Varejo e de judô. Vale salientar que esta unidade de conexão da sociedade com a cultura foi premiada pela Organização das Nações Unidas (ONU) por excelência no serviço público. João Campos reforça a importância do Compaz.

Ministro Dino conheceu alunos do judô, no Compaz Eduardo Campos | Foto: Thalis Araújo

"Quando a gente olha o Compaz, vemos um equipamento que atua de forma transversal, fazendo com que os melhores serviços públicos estejam à disposição da comunidade, atuando na rotina, através da sala de mediação de conflitos, do CRAS, da sala específica da Secretaria da Mulher e da atitivade esportiva cultural e lúdica. Então, a gente está mostrando a importância do ministro Flávio Dino e da Segurança Pública, que possui um pilar fundamental, que é a repressão policial. A gente precisa construir um urbanismo que dê segurança na convivência e equipamentos sociais de alto impacto como o Compaz", acredita ele.

Nova sede da Polícia Federal

Ainda hoje, durante a visita do ministro, foi assinada a liberação de R$ 160 milhões para ações como a construção da nova sede da Polícia Federal, programas para prevenção ao uso abusivo de drogas e reforço ao sistema penitenciário do Estado, por meio de equipamentos e viaturas. O superintendente da PF no Estado, Antônio de Pádua também participou do momento. Em entrevista, Dino afirma que a segurança pública deve ponderar a força e justiça social.

Momento de assinatura da autorização de recursos para a segurança | Foto: Thalis Araújo/ Folha de Pernambuco

"Eu lembro que a deusa mitológica que representa a Justiça [Thémis] tem em uma das mãos uma balança e na outra uma espada. Segurança Pública é isso. Você precisa do uso comedido e proporcional da força, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a balança da justiça social, que é o equilíbrio para entender é assim. Diminuindo a violência estrutural da sociedade é possível prevenir e combater a prática criminosa"

