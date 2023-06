A- A+

SÃO JOÃO 2023 Com João Gomes e Alok como atrações, Petrolina divulga programação do São João 2023 As festas começarão no dia 16 de junho

Já no clima do São João 2023, Petrolina, no Sertão pernambucano, divulgou a programação das festividades deste ano, que irão dos dias 16 a 25 de junho - menos no dia 19, quando não haverá apresentações. Todos os shows serão no Pátio Ana das Carrancas, principal ponto junino da cidade.

Entre as principais atrações, estão nomes como Léo Santana, com apresentação no dia 17; João Gomes, que comandará o palco no dia 20; Wesley Safadão, que agitará a população também no dia 20; e o DJ Alok, que se apresentará no dia 25, no encerramento.

Além de Léo Santana, a abertura contará com nomes da música nacional, como a dupla sertaneja Henrique e Juliano, Simone Mendes, Murilo Huff e Elisson Castro.

Já no encerramento, além de Alok, estarão presentes as duplas Maiara e Maraisa e Iguinho e Lulinha, assim como Rai Saia Rodada e Ana Costa.

Como revela o prefeito da cidade, Simão Durando, o objetivo será trazer a diversidade de gostos e estilos musicais para o palco.

"Ano passado fizemos um grande evento, atraindo milhares de pessoas de todos os lugares do Brasil e nesta edição, não temos dúvidas que será ainda maior com uma grade recheada de atrações para todos os gostos. Além disso, na economia é uma festa que movimenta todos os setores econômicos, gerados muitos empregos indiretos e diretos. Então, estamos prontos para receber todos e todas para o melhor São João do Brasil", ressaltou.

Confira a programação completa:

16/06: Henrique e Juliano, Simone Mendes, Murilo Huff, Priscila Sena, Elisson Castro

17/06: Léo Santana, Tarcisio do Acordeon, Bell Marques, Jonas esticado, Eric Land

18/06: Limão com Mel; Tati Girl; Dorgival Dantas; Toca do Vale; Bizay

20/06: João Gomes, Mateus e Kauan, Luan Estilizado, Avine Vine

21/06: Nattan; Bruno e Marrone; Mari Fernandes; Vitor Fernandes; Tiaguinho carvalho

22/06: Wesley Safadão; Zé Vaqueiro; Denis; Mano Walter; Lucas Queiroz

23/06: Jorge E Mateus; Xand Avião; Felipe Amorim; Edi e Natan; Mari E Rayane

24/06: Gustavo Lima; Zé Neto e Cristiano; Fabinho Testado; Claiton e Romário, Pedro Cavalcanti

25/06: Maiara e Maraisa; Alok; Iguinho e Lulinha; Rai Saia Rodada; Ana Costa



Local: Pátio Ana das Carrancas

Veja também

seca Portugal raciona água no sul do país devido à seca