A- A+

Leia também

• Pesquisa mostra que mais de 95% dos visitantes do São João de Caruaru recomendam as festas da cidade

• Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco começa neste sábado (1°); confira a programação

Após 65 dias de festejos distribuídos em 25 polos, Caruaru encerra sua programação junina este sábado (1º) com sete shows.



Maior polo da festa, o Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga fechaá a edição deste ano com shows do cantor Avine Vinny, Raí Saia Rodada, a cantora Joelma, que há mais de 10 anos não sobe ao palco do São João, e, fechando a noite, Spok e orquestra.

Já no Alto do Moura recebe, também neste sábado, Alex Júnior, Mano Walter e Michele Andrade.



Confira os horários dos shows:

Pátio de Eventos:

19h - Avine Vinny

20h - Raí Saia Rodada

22h - Joelma

00h - Spok e orquestra

Alto do Moura

12h - Alex Júnior

14h - Mano Walter

16h - Michele Andrade

Veja também

Saúde Unidades da Farmácia de Pernambuco recebem mais de 11 mil insulinas do Ministério da Saúde