A- A+

Chuvas em Pernambuco Com junho chegando, próximas semanas serão de chuva e tempo nublado em Pernambuco, afirma Apac Acumulado de precipitações em junho deve ficar em torno de 300 mm somente no Litoral

Os dias de céu nublado e de chuvas de fraca a moderada serão constantes a partir das próximas semanas. Isso porque o mês de junho se aproxima e, com ele, a previsão é de que o acumulado mensal de precipitações fique em torno de 300 mm somente no Litoral.



De acordo com o meteorologista Roni Guedes, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o volume esperado está dentro da média para o período. Para o mês de junho, há ainda a expectativa de que chova uma média de 230 mm nas Zonas da Mata Norte e Sul e 120 mm no Agreste.

"Junho é o mês mais chuvoso nas três regiões. A chuva vai seguir o padrão normal a partir desta semana. Em média, chove em torno de 18 dias no mês de junho. Desses 18, uns três ou quatro dias são mais significativos e precisam de monitoramento", informou Roni Guedes.



O meteorologista explicou que o fenômeno mais frequente neste período chuvoso, que vai até o mês de agosto, é o Onda de Leste, responsável por provocar chuvas principalmente no Litoral. Durante atuação do sistema, as temperaturas tendem a diminuir, voltando ao normal somente em setembro.



"Estamos entrando no padrão normal de inverno. Dificilmente, vai voltar aquelas situações de céu claro, sem nebulosidade, com temperaturas aquecidas. A tendência, agora, é que o tempo fique mais nublado, com chuvas, principalmente, nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã", informou Roni Guedes.



O especialista alerta que, no período, devido às constantes chuvas, os solos ficam encharcados e que é preciso estar atento às áreas vulneráveis de morros.

Nesse último fim de semana, a Região Metropolitana do Recife e a Mata Sul registraram chuvas com intensidade de fraca a forte, devido a um sistema vindo de Alagoas, que trouxe nuvens carregadas e precipitações mais intensas para algumas regiões de Pernambuco e Sergipe.



"A gente tinha um sistema atuando forte em Alagoas, com chuvas acima dos 200 mm lá. É o resquício de frente fria, que provoca um canal de umidade e leva nebulosidade para as regiões. Com a chegada desse sistema, o tempo ficou nublado e com muito vento, com isso, a sensação de frio", informou o meteorologista.

Devido ao avanço do fenômeno para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste, a Apac chegou a emitir, no sábado (21), um aviso meteorológico válido por 24 horas. Em Jaboatão dos Guararapes, o bairro de Barra de Jangada contabilizou, no período, 63,16 mm.

"Agora, o sistema desceu, voltando para Alagoas. Está chovendo na divisa de Alagoas com Sergipe. Mas devemos ter chuvas durante toda a semana em Pernambuco, com tendência de fraca a moderada, ou seja, abaixo de 30 mm", informou o meteorologista Roni Guedes.

Veja também

Turquia Terceiro nas eleições turcas apoiará Erdogan no segundo turno