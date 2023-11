Com Karol Conká e Gabi do Carmo, Recife promove 6º Festival das Juventudes a partir desta sexta

A- A+

Desta sexta-feira (10) até o próximo dia 19, a Prefeitura do Recife promove a 6ª edição do Festival das Juventudes, que conta com mais de 20 atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer em diversos espaços públicos e equipamentos municipais da capital pernambucana.



Entre as atrações, estão Karol Conká, Gabi do Carmo, Coco Raízes do Coque, Felipe Original, Baile Charme, Sintetyca, DJ Victor Lacerda, Joyce Alane, grupos de louvor, além de apresentações de teatro e dança (confira detalhes abaixo).



O evento conta também com a Feira de Empreendedores Jovens, que ocorrerá na quarta-feira (15), no Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, das 14h às 20h, e no sábado (18), no Cais da Alfândega, na área central da cidade, das 16h às 22h.



Para ser um expositor, é preciso ter entre 15 e 29 anos, ser morador do Recife e se inscrever no formulário até as 23h59 deste domingo (12).

Organizado pela Secretaria Executiva da Juventude do Recife (Sejuv), o festival é realizado em parceria com o NoAr Coquetel Molotov, ExpoRock, Coletivo Boikot e Unicef, além de contar com o apoio de diversos órgãos públicos e várias entidades da sociedade civil.



“A programação é pensada para promover atividades diversas que incentivem o apoderamento e democratização do acesso dessa população jovem aos direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude", ressaltou o secretário executivo da Sejuv, Marcone Ribeiro.



Confira a programação do 6º Festival das Juventudes do Recife:

Sexta-feira (10/11) - das 18h às 2h

“6º Festival das Juventudes do Recife convida o Boikot na rua”

Shows do coletivo Boikot

Polo Observatório

Sábado (11/11) - das 17h à 1h

“6º Festival das Juventudes convida às festas selo do Recife”

Polo Observatório

17h às 19h - Freaks

19h às 21h - Baile Charme

21h às 23h - DIP

23h à 1h - Sintetyca

Domingo (12/11) - das 13h às 20h

“6º Festival das Juventudes convida a batalhar com as danças no Recife”

Polo Cais do Sertão

Inscrições no local, portando documento de identificação.

Terça-feira (14/11) - das 18h às 23h

“6º Festival das Juventudes e o Unicef convidam novos artistas”

Polo do Ibura - Avenida Dom hélder Câmara, Campo do Rio do Una

18h às 18h30 - Grupo abre Caminho

18h40 às19h10 - Diego Matarazzo e Grupo CIA Extremo

19h20 às 19h50 - Adelaide

20h às 20h30 - Seja Blindada

21h10 às 21h40 - Joelminha

22h - Banda Fogo do Amor

Quarta-feira (15/11) - das 15h às 20h

“6º Festival das Juventudes convida para uma tardezinha de samba”

Polo Parque Urbano da Macaxeira, avenida Norte

15h às 15h30 - Artista a confirmar

15h40 às 16h10 - Artista a confirmar

16h20 às 16h50 - Raryson Ramos

17h às 17h30 - Gabi do Carmo

18h10 às 18h40 - Artista a confirmar

19h às 19h30 - Artista a confirmar

19h30 às 20h - Artista a confirmar

Feirinha de empreendedores jovens iniciando às 16h e encerrando às 22h.

Quinta-feira (16/11) - das 18h à 0h

“Festival das Juventudes apresenta a Quinta Nagô Especial”

Polo Pátio de São Pedro

DJ Victor Lacerda

Juninho do coco

Omo Nile Ogunja

Jorge Ribas

Afoxé oxum Panda

Coco Raízes do Coque

Sexta-feira (17/11) - das 18h às 22h30

“6º Festival das Juventudes apresenta o Louvorzão Jovem”

Polo Coque - Rua Ibiporã (em frente ao Bar do Orlando)

Grupos de Louvor

Apresentações de Teatro

Apresentações de Dança

Sábado (18/11) - das 16h à 1h

“6º Festival das Juventudes - DIA J”

Polo Cais da Alfândega

Felipe Original

Okado do Canal

Joyce Alane

Karol Conká

Feirinha de empreendedores jovens iniciando às 16h e encerrando às 22h.

Domingo (19/11) - das 16h à 0h

“6º Festival das Juventudes apresenta a ExpoRock”

Polo Observatório

Jambre

Dani Carmesim

Marlon Silva

Ego Eris

Deox

Desconforme

Setepalha

Imflawed

Janete Saiu Para Beber

