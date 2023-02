Com lábios que se movimentam, boca artificial promete beijo a distância entre casais

A- A+

Uma boca artificial promete tornar o beijo a distância real. A ideia é do Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Changzhou, da China.

Segundo os engenheiros desenvolvedores da façanha, o dispositivo possui sensores e lábios que se movimentam, emitem calor e geram sons.

O casal deve gravar o beijo e subir o registro em um aplicativo conectado à boca. Os lábios recriam os movimentos do beijo e emitem os ruídos captados na gravação.

"Eu estava em um relacionamento de longa distância com minha namorada. Nós só tivemos contato um com o outro através do telefone, foi aí que a inspiração deste dispositivo se originou", afirmou um dos criadores do equipamento Jiang Zhongli, ao site Global Times.

O aparelho já está sendo comercializado em uma loja online da China por 550 yuan (cerca de R$ 410 na conversão atual).

Veja também

TECNOLOGIA Mãe com deficiência auditiva viraliza no Tiktok ao mostrar como detecta o choro da filha de longe